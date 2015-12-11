Кабмин предлагает Раде повысить акциз на алкоголь и пиво в 2 раза, на сигареты – на 40%

Кабинет министров предлагает Верховной Раде повысить акциз на ликеро-водочные изделия и пиво в 2 раза - до 141,06 грн за 1 литр 100% спирта и 2,48 грн за 1 литр пива, говорится в правительственном законопроекте №3630 «О создании конкурентных условий в налогообложении и стимулировании экономической деятельности в Украине».

Законопроект предполагает также увеличение специфической ставки акцизного налога сигареты на 40%, до 318,26 грн за 1 тыс. штук, и адвалорной – на 3 процентных пункта, до 15%.

В пояснительной записке к документу отмечается, что также будет изменена база налогообложения для адвалорной ставки. Налог предлагается применять к максимальной розничной цене, включая НДС (на сегодняшний день ставка применяется к базе без НДС). Изменение базы соответствует законодательству стран ЕС.

Кроме того, законопроект предполагает постепенное увеличение до 2020 года акциза на алкогольные напитки на 5% и на табачные изделия на 7%. Это увеличение предлагается применять дополнительно к ежегодной индексации ставок в соответствии с индексом потребительских цен.

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Как сообщал УНИАН, за счет предлагаемых изменений в следующем году Минфин планирует увеличить поступления в госбюджет от акцизного налога, которые по итогам этого года ожидаются на уровне 60 млрд долл.

По словам главы ассоциации «Укрводка» Владимира Остапюка, в случае повышения акциза минимальная цена бутылки водки 0,5 л составит 90 грн, а трехзвездочного коньяка – 150 грн. Эксперт отметил, что повышение цен приведет к существенному росту уровня теневой экономики в алкогольной отрасли.

Аналогичные прогнозы озвучил и директор Ассоциации виноградарей и виноделов Украины (АВВУ) Сергей Михайлечко. По его словам, виноделы опасаются, что акциз на столовые вина в 1 коп. с бутылки, который сейчас выполняет функции защиты легального производителя, после повышения в 5 раз в 2016 году может превратиться в полноценный инструмент налогообложения.