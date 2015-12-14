Агроэкспорт в Россию составляет всего 2% - Кабмин

Украинские аграрии в 2015 году существенно диверсифицировали рынки сбыта своей продукции и снизили аграрный экспорт в Россию, угрожающую ввести продовольственное эмбарго на украинскую продукцию с 1 января 2016 года, до 2% от общего объема агроэкспорта страны.

Об этом говорится в отчете правительства за 2015 год, опубликованном на веб-портале Кабмина.

"Осуществлена диверсификация продовольственных рынков для преодоления последствий российского эмбарго. Часть экспорта в Россию уменьшена до 2%. Дополнительно открыты рынки 9 стран, в том числе для более 80 предприятий мясо-молочной отрасли", - говорится в отчете правительства.

При этом в правительстве подчеркнули, что в 2015 году 238 агропредприятий различных секторов получили разрешение поставлять свою продукцию на рынок Европейского Союза.

Ранее глава Минагропрода Алексей Павленко сообщил, что по итогам 11 месяцев текущего года объем экспорта украинской агропродукции превысил 13 миллиардов долларов. Этот показатель является рекордным за все годы независимости Украины и составляет более 37% всего экспорта страны. Украина экспортирует свою продукцию в 190 стран.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января 2016 года вступит в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Стороны не намерены откладывать вступление в силу документа. В то же время Россия не раз заявляла о том, что введет эмбарго на украинский экспорт в ответ на вступление в силу зоны свободной торговли с ЕС. Общий объем экспорта всех групп товаров в Россию оценивается в 12% всего объема украинского экспорта. Украина оценивает торговые потери от возможного эмбарго в 600 миллионов долларов, и готовит "зеркальные" меры в отношении всех российских товаров на украинском рынке.