Правительство надеется получить 18 миллиардов от повышения акцизов

Кабинет министров надеется получить 18,1 млрд грн от повышения акцизов на алкогольные напитки и табачные изделия в 2016 году.

Об этом говорится в пояснительной записке к доработанному правительственному законопроекту №3000 «О государственном бюджете на 2016 год».

Кроме того, правительство намерено получить от индексации ставок, выраженных в абсолютных значениях, арендной платы за специальное использование лесных ресурсов, использование воды, пользование радиочастотным ресурсом, а также экологического налога дополнительные поступления в объеме 1,4 млрд грн, от введения рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря – 1,5 млрд грн, от введения налогообложения игорного бизнеса – 5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предлагает Верховной Раде повысить акциз на ликеро-водочные изделия и пиво в 2 раза – до 141,06 грн за 1 литр 100% спирта и 2,48 грн за 1 литр пива. Также предлагается увеличить специфическую ставку акцизного налога на сигареты на 40%, до 318,26 грн за 1 тыс. штук, и адвалорную – на 3 процентных пункта, до 15%.

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По словам главы ассоциации «Укрводка» Владимира Остапюка, в случае повышения акциза минимальная цена бутылки водки 0,5 л составит 90 грн, а трехзвездочного коньяка – 150 грн. Эксперт отметил, что повышение цен приведет к существенному росту уровня теневой экономики в алкогольной отрасли.