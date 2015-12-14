РФ после более чем годового перерыва возобновит поставки мяса птицы в Евросоюз

Директорат Европейской комиссии, отвечающий за безопасность пищевой продукции, разрешил России возобновить прекращенные более года назад из-за вспышки птичьего гриппа поставки продукции из мяса птицы, сообщает Россельхознадзор, передает РИА Новости.

"В соответствии с регламентом Европейской комиссии № 789/2008 предприятиям России, зарегистрированным на право поставок птицеводческой продукции в ЕС, разрешается экспорт мяса птицы, яиц (только класс Б) и яйцепродуктов", — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что к ним поступило обращение от директора директората G (ветеринарные и международные вопросы Генерального директората Европейской комиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции) Бернарда Ван Готема, в котором сообщается, что РФ "успешно осуществила контроль за вспышками высокопатогенного гриппа птиц на своей территории и выполняет все требования, определенные Регламентом Европейской комиссии № 789/2008".

Россельхознадзор уточняет, что 10 декабря Россия информировала Европейскую комиссию о передаче изолятов вируса из первичных вспышек в референтную лабораторию ЕС по гриппу птиц и о возобновлении ветеринарной сертификации продукции из мяса птицы для экспорта в ЕС.

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Помимо этого, российские производители теперь могут экспортировать продукты, "состоящие из или содержащие мясо птицы и одомашненной дикой птицы (кроме бескилевой), подвергнутой "обработке А".