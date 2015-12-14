Эффективный менеджмент, продемонстрированный Минагрополитики, должен быть продолжен, - депутат

Так прокомментировала годовой отчет Кабмина народный депутат от фракции «Сомопомич» Анна Романова.

«Аграрное ведомство, которое в декабре прошлого года по квоте нашей политической силы возглавил Алексей Павленко, постоянно были в зоне особого внимания фракции «Самопомич». Мы тщательно анализировали задекларированные министром в начале каденции планы и ход осуществления реформ. На сегодня мы видим в аграрном секторе реальные сдвиги», - сообщила Романова.

Она добавила, что шаги, которые были осуществлены Минагрополитики в 2015 году в направлении дерегуляции аграрного бизнеса, приватизационных процессов и расширение евроинтеграционных перспектив уже принесли положительные результаты.

«Конечно, аграрные реформы осуществляются не так быстро как того хотелось бы. На то есть ряд объективных причин. Это и негативный опыт коррупционной деятельности бывшего министра, что почти уничтожил доверие к министерству со стороны международных партнеров. Павленко, не смотря на этот вал трудностей, открыл украинский аграрный рынок для мира. Более того, есть действующие министры, которые не выдержали нагрузки и сложностей на пути реформирования экономики. И, наверное, самый простой способ – сложить с себя ответственные властные полномочия.

Однако, на мое твердое убеждение министр аграрной политики Павленко и команда, которая пришла с ним и на которую он имеет реальное управленческое влияние, за год работы справились с поставленными задачами. Уверена, что эффективный менеджмент, который был продемонстрирован управленцами с Минагрополитики, должен быть продолжен и в дальнейшем, ротация в ведомстве при таких условиях может снова отбросить назад агросектор государства», - отметила Романова.