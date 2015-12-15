У Абромавичуса рассказали, что будет с ценами до конца года

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует в декабре умеренное повышение цен, обусловленное повышением стоимости продовольствия и незначительным напряжением на валютном рынке.

Соответствующий прогноз содержится в аналитическом отчете, опубликованном на сайте ведомства.

Также в министерстве отметили, что основным риском повышения инфляции до конца года является отложенный спрос, сформированный благодаря задолженности по заработной плате в объеме 1,97 млрд грн, а также высокие инфляционные ожидания.

При этом возвращение к инфляции в ноябре после дефляции в октябре аналитики объяснили сезонным повышением цен на продукты питания и коммунальные услуги.

Как сообщал УНИАН, потребительские цены в Украине в ноябре 2015 года по сравнению с октябрем выросли на 2%.

Рост потребительских цен в Украине возобновился после их падения (дефляции) в октябре по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3%.

По информации Госстата, в годовом выражении (ноябрь 2015 года к ноябрю 2014 года) инфляция ускорилась до 46,6% с 46,4%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-ноябрь, потребительские цены в Украине выросли на 42,3%.