Число россиян, которые не одобряют продуктовое эмбарго, выросло вдвое

Число россиян, которые не одобряют введение продуктового эмбарго, за полтора года выросло вдвое. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает «РИА Новости».

Когда контрсанкции только вводились — в августе 2014 года — их одобряли 84% россиян, в то время как к ноябрю их число снизилось до 73%. В то же время число тех, кто не одобряет этот шаг, выросло с 9 до 20%. При этом 7% респондентов затруднились с ответом.

Также снизилось число тех, кто считает, что продуктовое эмбарго оказалось продуктивной мерой, — в августе 2014 года такой точки зрения придерживались 80% опрошенных, в то время как сейчас — 63% россиян. Также с 9 до 23% выросло число тех, кто считает, что они принесли больше вреда, чем пользы.

Напомним, Россия в августе 2014 года ввела продуктовое эмбарго на ряд продуктов из Европы в качестве ответных мер на европейские санкции. Под запрет попали свинина, мясо птицы, говядина, молоко, фрукты, овощи и т.д. В июне 2015 года контрсанкции были продлены еще на год - до августа 2016 года.

Читайте такжеВ России признали, что с замещением турецких товаров будут проблемы

В декабре 2015 года продуктовое эмбарго было введено в отношении Турции. Под запрет с 1 января 2016 года попадают турецкие помидоры, огурцы, репчатый лук и другие овощи и фрукты.