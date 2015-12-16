Депутат рассказал о результатах работы главы Минагропрода

Работа на внешних рынках, запуск масштабной приватизации госпредприятий, кадрово-управленческая реформа - основные результаты деятельности министра аграрной политики и продовольствия Украины Алексея Павленко за год.

Так прокомментировал работу Министра Павленко за год заместитель председателя фракции "Самопомощь" в Верховной Раде Украины Олег Лаврик интернет-изданию "LATIFUNDIST", сообщает сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Оценивая работу Алексея Павленко за год, могу с уверенностью сказать, что он много работал в направлении приватизации аграрных предприятий. В том числе, за это время было проведено большое количество публичных конкурсов на руководящие должности предприятий. Павленко является технократом, которому за год работы в правительстве удалось выстроить эффективную систему управления персоналом и наладить работу отрасли на внешних рынках сбыта. Ведь основная задача министерства - обеспечение рынка сбыта сельскохозяйственной продукции", - подчеркнул заместитель председателя фракции "Самопомощь".

Вместе с тем, по мнению Олега Лаврика, сегодня Минагрополитики должно уделять больше внимания развитию малых и средних хозяйств, а также развития отраслей животноводства и овощеводства.

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"Сейчас совместно с министром Алексеем Павленко прорабатываем вопрос относительно поддержки мелкого фермерства с тем, чтобы это направление было заложено в госбюджете на 2016 год. Надеемся на положительный результат в следующем году. Мы и в дальнейшем будем поддерживать профильное министерство в развитии аграрной отрасли, будем его партнерами в осуществлении реформ", - подчеркнул Олег Лаврик.

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