Рынок Китая вошел в тройку крупнейших для украинских аграриев

Рынок Китайской Народной Республики вошел в тройку крупнейших для украинских аграрных предприятий, сообщил в ходе пресс-конференции в правительстве министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

"Мы готовы поставлять продукцию в Китай. Общий китайский рынок вышел у нас в ТОП-3 (крупнейших рынков сбыта – УНИАН). Мы видим увеличение реализации в 3,5 раза и перспективы дальнейшего увеличения реализации", – сказал Павленко.

При этом он отметил, что как таковых квот для украинской продукции на китайском рынке нет, но вопрос поставок продукции – это вопрос переговоров.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Китай ведут активную подготовку к расширенному заседанию межправительственной украинско-китайской комиссии по социально-экономическому сотрудничеству на уровне вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко и вице-премьер-министра Госсовета КНР Ма Кая. Первоначально заседание планировалось на сентябрь, однако стороны внесли коррективы в процесс подготовки и на текущий момент провели пока заседания трех из семи подкомиссий, касающихся аграрной сферы, торговли и культурного сотрудничества.

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Ранее Украина и Китай планировали провести бизнес-форум в Киеве, который должен был стать площадкой для установления прямых торговых контактов между двумя странами. Форум, как ожидается, станет еще одним важным инвестиционным событием на уровне форумов в США и Германии.