Сельхозпродукция в Украине с начала года подорожала на 54%

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-ноябре 2015 года выросли на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 69%. В частности, стоимость зерновых культур выросла на 63,7%, подсолнечника – в 2 раза, сои – в 1,6 раза, а рапса – в 1,8 раза. При этом объем реализации растениеводческой продукции вырос на 2,8%.

Средние цены на животноводческую продукцию в стране за 11 месяцев этого года выросли на 41%. В частности, скот и птица (в живом весе) подорожали на 39,1%, молоко – на 19,9%, яйца – на 70,9%.

Объем реализации продукции животноводства в январе-ноябре текущего года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%.

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Как сообщал УНИАН, средние цены реализации сельхозпродукции в Украине за 11 месяцев 2014 года выросли на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Продукция растениеводства подорожала на 23,9%, животноводства – на 18,6%. Информацию о средних ценах за весь 2014 год Госстат не публиковал.