Отмена спецрежима налогообложения для аграриев уничтожит товарное производство на селе, – нардеп

Отмена специального режима налогообложения для аграриев, которое предлагает Министерство финансов в изменениях к Налоговому кодексу, приведет к уничтожению аграрного производства.

Об этом заявил народный депутат, член межфракционного объединения УКРОП и политсовета «Украинского объединения патриотов» Валентин Дидыч на многотысячном митинге аграриев и товаропроизводителей под стенами Верховной Рады.

«Этот специальный режим позволяет нормально вести бизнес и малому, и среднему предпринимателю. А правительство вносит законопроект, которым отменяет режим спецналогообложения. Его принятие приведет к тому, что все село будет загнано в тупик: будут банкротства, товарные производства закроются, а люди окажутся на улице. Принятие законопроектов Минфина парализует аграрный сектор», – отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что в коалиционном соглашении, которое подписывали все фракции коалиции, предусматривается сохранение специального режима налогообложения для аграриев до 2018 года.

«Аграрные товаропроизводители – это локомотив украинской экономики. Украина – аграрная страна, которая должна иметь законодательство, которое позволяло бы аграриям нормально развиваться и работать», – заявил Дидыч.

Нардеп также добавил, что на митинг под стены Верховной Рады из Днепропетровской области, которую он представляет в парламенте, приехали 300 фермеров и более 150 товаропроизводителей, имеющие небольшие хозяйства.