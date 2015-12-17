Путин переживает, что российские товары будут "выкинуты" с украинского рынка

Президент РФ Владимир Путин обеспокоен, что российские товары будут "выкинуты" с украинского рынка после вступления с 1 января 2016 года в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части создания зоны свободной торговли.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос УНИАН.

По словам Путина, РФ и Украина использовали старые технические стандарты на продукцию, и которые "вместе постепенно" меняли.

"Украина в одностороннем порядке выходит из этого режима и присоединяется ко всем европейским правилам. Там, например, написано, что все товары на украинском рынке должны быть подчинены техстандартам и нормам регулирования ЕС, но наши товары пока не отвечают этим требованиям", - сказал Путин.

"Значит, что вы выбрасываете наши товары с этого рынка", - добавил он.

Путин отметил, что Украина может оставить техстандарты СНГ и Евросоюза.

"То есть, она не обязана, а имеет право, то есть, будет она это делать или не будет - не понятно. Для этого может быть создана подкомиссия, а может и не быть создана, а от нас требуют, чтобы Россия оставила все преференции. Так не делается", - сказал президент РФ.

По его словам, от России требуют принять обязательства привести в соответствие с нормами ЕС таможенные стандарты СНГ, что не реально сделать, так спор между РФ, Беларусью и Казахстаном шел годами. Путин заявил, что это сделать невозможно.

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По его словам, также от РФ требуют перейти на фитосанитарные нормы ЕС, но с российской стороной переговоры никто не вел.

"С какой стати? Может мы и за, но это требует времени и капиталовложений. Речь идет о десятках, сотнях миллиардах долларов, и время нужно. Мне в Париже сказали: наши стандарты (ЕС) лучше, может вам лучше перейти на наши стандарты. Да, это правда, и мы хотим, но деньги нужны, инвестиции нужны, а нам еще перекрыли внешнее финансирование", - отметил Путин.