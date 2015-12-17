Аграрии под Верховной радой требуют остановить экономический геноцид украинцев

Под стенами парламента продолжается массовый митинг противников изменений в Налоговый кодекс, который объединил сельхозпроизводителей, крестьян и фермеров со всех уголков Украины.

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Аграриев пришли поддержать медики, педагоги, предприниматели и представители профсоюзов.

Предлагаемые правительством изменения в налоговый кодекс, а именно отмена специального режима НДС и упрощенной системы налогообложения приведет к уничтожению миллионов рабочих мест, резкого роста цен на основные продукты питания, социального и экономического хаоса в стране.

Об этом выступая со сцены заявил лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик. Все предлагаемые правительством изменения являются критическими для экономики и простых людей.

"Это критические изменения. Выход из кризиса может быть только один - это стимулирование производства и предпринимательства. Специальный режим НДС - это не льгота и не заработок сельхозпроизводителя. Это лишь возможность аккумулировать средства и направить их в производство. Это способ оставаться конкуретноспособным и сохранять доступные цены на продукты питания для людей ", - сказал Виталий Скоцик.

Политик подчеркнул, что если правительство и дальше бездумно будет реализовывать предложения иностранных министров, то Украину уничтожат.

"Эти законы приведут к повышению цены на продукты питания минимум на 45%. Состоится обесценивание национальной валюты на 50%. Что мы имеем? Растут цены, а люди беднеют. Что нам предлагает правительство взамен? Шоу, где депутат за что-то ловит премьера, а министр плещется водой. Нет отчета. Нет конструктивных предложений ", - подчеркнул лидер аграриев.

Председатель Аграрной партии Украины отметил, что сами крестьяне и производители едины в необходимости стабильного развития, но они не могут терпеть когда их просто уничтожают.

"Крестьяне очень терпеливы. Это люди труда. Но что им делать, если уже с первого января каждом частному предпринимателю придется искать бухгалтера, потому отменяется упрощенная система налогообложения. Именно это сегодня объединило всех от мала до велика. Эти люди готовы помогать проводить цивилизованную налоговую реформу. Вместо диалога мы видим только политические шоу", - отметил Виталий Скоцик.

Подытоживая, лидер аграриев отметил, что все производители, простые люди начнут общеукраинскую забастовку с перекрытием дорог, если правительство останется глухим.

"Были предупредительные акции. На них не обращали внимания. Сегодня у нас нет другого выхода, как прилагать максимум усилий, чтобы защитить всех украинцев и всю Украину от уничтожения", - резюмировал Виталий Скоцик.

Заместитель председателя Аграрной партии Украины, председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков сообщил о наработках аграриев в налоговом законодательстве, которые вообще не были учтены.

"Аграрии готовы принять участие в налоговых реформах. Мы имеем предложения по единому налогу с гектара. Это простой и понятный механизм налогообложения, который фактически уничтожит коррупцию в этой сфере. Вместе с тем, аграрии против уничтожения национального производителя, которое произойдет, если примут закон об отмене спецрежима НДС, которое позволяло аграриям до сих пор накапливать ресурсы и направлять их на развитие производства", - сказал Геннадий Новиков.

Председатель Ассоциации фермеров и землевладельцев Иван Томич выступая со сцены отметил, что именно аграрии является силой, которая способна брать на себя ответственность за ситуацию в стране.

"Сегодня село и город вместе. Предлагаемые правительственные изменения подрывают продовольственную стабильность. Аграрии является той силой, которая способна брать на себя ответственность и не допустит уничтожения Украины", - сказал Иван Томич.

Митингующие привезли под стены Верховной Рады головы крупного рогатого скота для того, чтобы депутаты могли понять, увидев наглядно, к чему приведут страну действия правительства и принятия налоговых изменений, которые в эти минуты рассматривают парламентарии.