Аграрии защитили интересы предпринимателей-упрощенцев

Такое решение сегодня под давлением улицы приняли в Верховной Раде.

«Это настоящая победа аграриев», - заявил лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик на митинге.

"Сегодня под стены парламента приехали люди со всей Украины. Это люди, которые работают на земле и кормят Украину. Верховная Рада на этот раз их услышала. Это настоящая победа аграриев. Мы добились сохранения специального режима НДС и упрощенной системы налогообложения. Мы имеем консолидированную позицию и будем контролировать парламент и правительство", - сказал Скоцик.

Он также выразил удивление, почему с парламентской аграрной группы, которая представлена 42 народными депутатами, к людям вышло только трое.

"Это Леонид Козаченко, Александр Бакуменко, которые являются членами Аграрной партии, а также Николай Кучер. Чьи интересы представляют остальные 39 "аграрные депутаты" непонятно", - отметил Скоцик.

Напомним, сегодня под стенами Верховной Рады состоялся митинг, организованный профильными аграрными ассоциациями и Аграрной партией Украины.

Председатель забастовочного комитета, заместитель председателя Аграрной партии Украины Денис Марчук подчеркнул, что удалось избежать экономического и социального коллапса.

"Трудно представить, что бы мы получили, если бы народные депутаты пошли на поводу у правительства. Мы потеряли бы животноводство. Национальная валюта обесценилась бы по меньшей мере на 50%. Более 100 тысяч украинцев остались бы без работы, а большинство населения оказалось бы за чертой бедности, потому что цены бы выросли минимум на 45%", - сказал Денис Марчук.

Аграриев поддержали предприниматели, медики, врачи и независимые профсоюзы. Требованием митингующих было недопущение принятия изменений в налоговое законодательство, в частности отмена специального режима НДС и упрощенной системы налогообложения с 1 января 2016 года, поскольку такие изменения, по мнению участников митинга, привели бы к резкому падению производства, массовой безработицы и стремительного подорожания основных продуктов питания.