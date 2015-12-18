Депутат назвал основные результаты работы Минагропрода

Минагропрод является одним из немногих центральных органов исполнительной власти, который выбрал действенную модель развития государственных предприятий, а именно – их приватизацию.

Об этом заявил народный депутат, член фракции «Самопомич» Андрей Журжий в интервью ИА «LATIFUNDIST», оценивая работу ведомства и министра Алексея Павленко в течение 2015 года, сообщает пресс-служба министерства.

«Среди результатов работы министерства отмечу наведения порядка с государственными предприятиями. Минагропрод – одно из немногих ведомств, которые реально готовят подконтрольные компании к приватизации и передачи в Фонд госимущества», - сказал народный избранник.

Кроме того, Журжий отметил, что в течение года аграрным ведомством были осуществлены весомые шаги в направлении дерегуляции аграрного бизнеса, также велась мощная работа по привлечению новых инвестиций в отрасль и открытие новых рынков.

«Относительно дерегуляции, представители аграрной отрасли сегодня отмечают, что министерством в результате принятых изменений значительно упрощен путь для привлечения инвестиций. Также дерегуляционные меры способствовали тому, что украинские аграрии и товаропроизводители получили доступ на новые рынки сбыта продукции. Следовательно, считаю, что деятельность министра аграрной политики Алексея Павленко и всего министерства в течение года является достаточно успешной», - подчеркнул народный депутат.