Украинские аграрии завершили сбор урожая 2015 года – намолотили 61 миллион тонн зерна

Украинские аграрии завершили сбор урожая 2015 года, к 18 декабря они намолотили 61,1 млн тонн зерновых с площади 14,6 млн га при урожайности 41,9 ц/га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, продолжается уборка кукурузы, которой намолочено 23,2 млн тонн с площади 4,07 млн га при прогнозе 4,09 млн га.

Самый большой вал зерна намолочен в Полтавской (5,2 млн тонн), Харьковской (4,5 млн тонн) и Днепропетровской областях (4 млн тонн). Самая высокая урожайность зерновых зафиксирована в Черкасской области (60,3 ц/га).

Зяблевая обработка почвы проведена на площади 13,4 млн га (96% от прогноза), в том числе глубокая вспашка – на 810 тыс. га (117%).

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, к 11 декабря украинские аграрии намолотили 60,7 млн тонн зерновых с площади 14,56 млн га. По состоянию на 11 декабря продолжалась уборка кукурузы, которой было намолочено 22,9 млн тонн с площади 4 млн га.

В 2015 году валовой сбор зерновых прогнозировался на уровне 59,5-60 млн тонн. По данным Государственной службы статистики, пшеницы в этом году собрано 27,3 млн тонн, ячменя – 8,6 млн тонн, рапса – 1,77 млн тонн, зернобобовых – 527,7 тыс. тонн. Кроме того, аграрии уже завершили уборку сои, собрав 3,8 млн тонн с площади 2,1 млн га.