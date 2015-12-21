Под эмбарго РФ попали украинская сельхозпродукция, сырье и продовольствие (документ)

Россия запрещает с 1 января 2016 года ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Украина.

Об этом идет речь в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном сайте кабинета министров РФ.

"С 1 января 2016 года вводится запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Украина", — говорится в пояснительной записке к документу.

В правительстве РФ также отмечают, что "принятое решение направлено на распространение специальных ответных экономических мер в отношении Украины".

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что после вступления в действие экономической части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС Россия намерена ввести с 1 января 2016 года эмбарго в отношении продовольственных товаров из Украины. Кроме того, с 1 января будет прекращено действие зоны свободной торговли с РФ, по условиям которой украинские товары поступали на территорию России по нулевой ставке таможенного тарифа. С нового года тариф для украинских товаров будет в среднем 6%.

Принятые ранее (в августе 2014 и в июне 2015) постановления правительства РФ предусматривали, что запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Украина, применяется "со дня вступления в силу пункта 1 постановления правительства от 19 сентября 2014 года "О введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых является Украина", но не позднее 1 января 2016 года.

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