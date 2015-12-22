Гослесагентство изменило критерии конкурсного отбора руководителей

Государственное агентство лесных ресурсов Украины изменило критерии конкурсного отбора руководителей госпредприятий и облуправлений.

Об этом заявил глава ведомства Александр Ковальчук, подводя итоги 100 дней работы в должности, сообщает пресс-служба Гослесагентства.

В частности, отменены обязательный стаж работы в отрасли и профильное образование.

Из-за этих формальных требований некоторые достойные кандидаты не подали документы, отмечают в сообщении.

«Учитывая сильную коррупционную составляющую, часто наличие у человека опыта работы в отрасли скорее аргумент «против», чем «за». Теперь любой гражданин Украины с дипломом и успешным управленческим опытом может претендовать на ту или иную должность. Лесное хозяйство открыто для новых кадров», — сказал Ковальчук.

Со своей стороны начальник кадрового обеспечения Минагрополитики Ирина Гнутова сообщила, что для максимального числа претендентов конкурсы широко анонсируются, вакансии размещаются на национальных сайтах по трудоустройству. Победителей определяет жюри в составе независимых экспертов, рекрутеров, общественников и представителей профильного министерства. На заседания комиссии приглашают СМИ.

«Вместе с новыми сотрудниками останутся работать и опытные специалисты. Однако только те, кто готов работать по-новому и нацелены на результат. Я инициировал подписать меморандум с профсоюзами, в котором зафиксировать число работников и ввести мораторий на их увольнение. Больше того, мы готовы говорить об увеличении зарплат в некоторых регионах страны», — заявил глава агентства.