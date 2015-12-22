Украина увеличила экспорт зерновых почти на 20%

Украинские аграрии к 22 декабря с начала 2015-2016 маркетингового года (МГ, июль 2015 – июнь 2016) экспортировали 20 миллионов тонн зерновых, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя главы ведомства Владиславу Рутицкую.

"На сегодня уже экспортировано 20 миллионов тонн, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого сезона. Это означает дополнительные валютные поступления в страну", - цитирует Рутицкую пресс-служба.

Замминистра отметила, что в текущем сезоне Украина рассчитывает поставить на внешние рынки около 36 миллионов тонн зерновых из собранных в уходящем году более 61 миллион тонн.

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Как сообщал УНИАН, украинские аграрии завершили сбор урожая зерновых 2015 года с результатом 61,1 миллиона тонн с площади 14,6 миллиона гектаров.

В прошлом сезоне Украина экспортировала 34,8 миллиона тонн зерновых.

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19 ноября Минагропрод подписал меморандум с зернотрейдерами относительно максимальных объемов экспорта и запланированных поквартальных поставок на внешние рынки для обеспечения продовольственной безопасности в стране.