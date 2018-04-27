Страстной агрогод

Аграрный сектор Украины – один из ключевых для экономики страны - за одиннадцать месяцев 2015 года упал почти на 5% и, как ожидается, завершит год с таким же результатом. Снижение наблюдалось во всех сферах, и производство зерновых - не исключение. В уходящем году Украина собрала неплохой для последних лет урожай - около 61 млн тонн. Конечно, это больше, чем прогнозируемые Министерством аграрной политики и продовольствия 60 млн тонн, но меньше исторического рекорда 2014 года - 63,8 млн тонн.

Зерновые и масличные являются основой аграрного экспорта страны, который составляет львиную долю валютной выручки Украины (по словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко - около 37% в 2015 году - УНИАН). По данным Государственной службы статистики, в последние 5 лет валовой сбор зерновых колебался от 38 млн тонн до 63,8 млн тонн, но в целом показывал отчетливую тенденцию роста. Тем не менее, валютная выручка от этого вида продукции после пика в 2012 году (17,9 млрд долл.) стабильно идет на убыль и по итогу 11 месяцев 2015 года составила лишь 13 млрд долл. Это только доказывает, что Украина, как и все страны, специализирующиеся на экспорте сырья, очень чувствительна к уровню цен на зерно на мировых рынках.

Как бы там ни было, но до следующего урожая внутренняя потребность Украины в зерновых и масличных будет покрыта сполна. А для экспорта останется более 36 млн тонн против 34,8 млн тонн в прошлом маркетинговом году (МГ: июль 2014 – июнь 2015).

Судя по всему, в 2016 году Украина не побьет рекорд 2014 года по сбору зерновых. Опустошающая засуха, которая продлилась с июля по конец октября, затянула посевную кампанию. Аграрии не успели высеять рапс, рожь, пшеницу и ячмень в оптимальные сроки, чтобы растения смогли полноценно развиться перед зимовкой.

По данным Минагрпрода, на 17 декабря было засеяно 7,1 млн га из запланированных 7,4 млн га. По удачному стечению обстоятельств негативное влияние засухи было смягчено благоприятной погодой ноября и декабря, что помогло аграриям получить всходы на 86% засеянных площадей. Но треть взошедших посевов находится в плохом и изреженном состоянии, что ставит под сомнение успешную зимовку растений.

Недосев и гибель посевов в холода вынудит аграриев пересевать свободные площади весной, что повлечет за собой дополнительные расходы. Если крупные аграрные холдинги могут себе позволить привлечь для этих целей внешнее финансирование, то у средних и мелких фермеров дела с этим обстоят намного хуже. Аграрии возмущены неподъемной стоимостью кредитов в отечественных банках - деньги выдаются под 20-30% годовых в национальной и 10-15% в иностранной валюте. Минагропрод надеется, что помочь с финансированием смогут аграрные расписки, которые позволяют получить кредитные средства под залог будущего урожая. Пилотный проект в Полтавской области был запущен в 2014 году и помог аграриям привлечь около 40 млн грн. В этом году механизм аграрных расписок заработал в Винницкой, Черкасской и Харьковской областях, а в 2016 году профильное министерство намерено расширить его на всю Украину.

Проблема поиска средств для аграрного бизнеса стоит достаточно остро. Если не хватит в полном объеме денег, чтобы провести весеннюю посевную, то это не повлияет на продовольственную безопасность страны, но может пошатнуть позиции Украины на мировом рынке.

Борща не сваришь

Овощная независимость Украины уже пошатнулась. В уходящем году Украина впервые начала импортировать овощи борщового набора. Эксперты утверждают, что необходимость в этом возникла в связи с падением урожайности самых ходовых овощей. Площади под ними сократились по сравнению с прошлым годом приблизительно на 5%, а урожайность упала на 10-13% в зависимости от культуры.

«Мы сейчас уже нуждаемся в импорте, и в октябре уже начали импортировать эту продукцию, раньше такого не было», - рассказала руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяна Гетьман.

Но варить любимое национальное блюдо из заграничных овощей украинцы будут, скорее всего, только до осени. По словам эксперта, семенные компании зафиксировали большой прирост продаж семян поздней капусты, лука и моркови, что говорит о планах фермеров увеличить производство в 2016 году.

Что же касается фруктов, то в уходящем году садоводы сосредоточились на поиске новых рынков сбыта, потому что пострадали от закрытия российского рынка, который до 2014 года был основным экспортным направлением. Эксперты отмечают, что в 2015 году садоводы в полной мере воспользовались односторонней отменой торговых барьеров для Украины со стороны ЕС. По словам Гетьман, в уходящем году наши производители экспортировали в Европу рекордное количество бахчевых (поставки увеличились на 85% по сравнению с прошлым сезоном), замороженных яблок (на 30% больше) и яблочного концентрата (на 70%). Основное преимущество наших фруктов – сравнительно низкая себестоимость из-за драматического падения курса гривни в течение последнего года.

Торговая защита и нападение

Девальвация гривни, как уверяют в Министерстве экономического развития и торговли, имеет для украинских производителей один плюс. Она в определенной мере позволит защитить внутренний рынок от наплыва европейских продуктов питания, что могло бы произойти с 1 января 2016 года после снятия Украиной импортных пошлин для товаров из ЕС.

«Говорить о том, что европейские товары вытеснят с украинского рынка наши товары, нельзя. В контексте девальвации гривни мы не видим большой угрозы, так как наши товары достаточно конкурентные по цене и достаточно качественные», - пояснила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Если наплыв европейских товаров на отечественный рынок маловероятен, то турецкие производители фруктов и овощей уже наращивают поставки в Украину. Причиной этому стало возникшее в конце 2015 года политическое противостояние между соседями по Черноморскому региону - Россией и Турцией.

Турецкие помидоры, огурцы, мандарины, яблоки, клубника и другая плодоовощная продукция запрещена к ввозу в Россию с 1 января 2016 года. Эксперты ожидают, что большая часть этих продуктов попадет на украинский рынок, причем по сниженным ценам, что порадует отечественных покупателей и огорчит производителей.

В то же время, Минагропрод уверяет, что если турецкая сторона решится на зеркальные меры в отношении России, то Украина готова компенсировать Турции потерю российских поставщиков сельхозпродукции. Пока что Украина и Россия экспортируют в Турцию в основном зерновые и подсолнечное масло. Уход северной соседки с турецкого рынка открывает перед Украиной перспективы увеличения поставок зерновых по турецкому направлению приблизительно в 4 раза (до 4 млн тонн), подсолнечного масла – примерно в 5 раз (до 900 тыс. тонн). Эксперты утверждают, что наша страна имеет для этого все возможности.

Грустный молочник

Принцип «выживает сильнейший» в уходящем году приобрел для животноводов особую актуальность. Как прогнозируют эксперты, ужесточенную версию естественного отбора среди производителей молока и мяса можно будет наблюдать и в следующем году.

В 2014 году украинские производители молока получили удар под дых от закрытия российского рынка. Весь 2015 год они искали возможность реализовать излишки продукции внутри страны. Наблюдавшийся длительное время избыток «молочки» на рынке не давал производителям поднимать цены, чтобы покрыть выросшие на инфляционных дрожжах расходы производства. Если в январе-ноябре рост потребительских цен на продукты питания составил 45%, то стоимость молока поднялась только на 27%. Сдерживающим фактором для роста цен не в последнюю очередь служит и обнищание украинцев, которые просто не могут покупать дорогие продукты.

Чтобы выжить и работать хотя бы «в ноль» производители молока должны были оптимизировать производство. Фермерам с горем пополам это удалось - за 11 месяцев они увеличили надои на 1% по сравнению с прошлым годом. А домашние хозяйства, которые производят около 70% украинского молока, сдали позиции, сократив производство почти на 6%.

По прогнозу экономиста Департамента технического сотрудничества Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрея Ярмака, в 2015 году производство молока в Украине сократится на 4,5%, а переработка – на 8,5%. Переработчики уже ощущают недостаток сырья. Снижение производства молока в нашей стране за счет хозяйств населения продолжится и в 2016 году.

«Ожидать того, что тенденция сокращения производства молока будет сломана, не приходится», - сказал Ярмак.

В ближайшее время не приходится ожидать и снижения цен на «молочку», уверен председатель совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский. Он прогнозирует в 2016 году увеличение предложения на украинском рынке продукции молочной переработки из Европы. «С 2016 года начинает работать зона свободной торговли, и мы ожидаем, что увеличится импорт молочных продуктов», - сказал Чагаровский, отметив, что в первую очередь произойдет увеличение импорта сыров, масла и сырных продуктов.

Мясное изобилие

Между тем, украинский рынок мяса будет абсолютно защищен от конкуренции со стороны европейских производителей. Эксперты прогнозируют, что свинины и сала на украинском рынке будет много, а цены на них будут приятно радовать потребителей весь будущий год.

«Следующий год будет для потребителей относительно комфортным, для производителей свинины - достаточно проблемным. И для многих он будет годом принятия ключевого решения о выходе из бизнеса», - подчеркивает глава Ассоциации свиноводов Украины (АСУ) Артур Лоза.

Производители свинины уже давно страдают от падения интереса покупателей к их продукции. Культовый продукт все чаще уступает место курятине на столах украинцев. На курятину приходится 50% потребляемого украинцами мяса, а свинины сейчас покупают на 25% меньше, чем в 2013 году. Снижение спроса и низкая покупательная способность украинцев не дает производителям повышать цены, они выживают на грани рентабельности. По словам главы АСУ, в 2016 году многие свиноводы примут решение закрыть фермы, что приведет к росту предложения мяса и сала на рынке. Такие же решения будут приниматься и неэффективными молочными фермерами, которые заполнят прилавки говядиной.

Низкой рентабельностью риски будущего года для свиноводов не ограничатся. Отрасль переживает эпидемию крайне опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней. Эта болезнь не опасна для человека, но несет стопроцентный летальный исход для свиньи. Все зараженные или контактировавшие с больным животным свиньи должны быть умерщвлены, а их туши - сожжены. Летом 2015 года АЧС была впервые диагностирована на предприятии. Это - резонансное событие, учитывая степень биологической защиты, которая должна действовать на свинокомплексах. Хозяин зараженного предприятия лишился тогда более 60 тыс. голов свиней. К сожалению, Минагропрод не надеется справиться с эпидемией раньше 2017 года, а тем временем болезнь держит в напряжении всю отрасль и играет не последнюю роль среди причин для выхода из бизнеса.

Неизбежные налоги

В уходящем году аграрии пережили значительное повышение налогов. Фискальная нагрузка на сельхозпредприятие подскочила в разы и вывела из оборота фермеров около 20 млрд грн. Аграрии не успели вдоволь пороптать на судьбу, как в марте правительство подкинуло им новый повод для волнений, подписав меморандум с Международным валютным фондом, который требует отмены специального режима взимания налога на добавленную стоимость в 2016 году.

Это решение подхлестнуло рост протестных настроений и многочисленных митингов. С 1998 года сельхозпроизводители не платили НДС в казну, а оставляли на специальных счетах в банке, чтобы использовать на развитие производства. За год аграрии получают таким образом около 20 млрд грн, потеря которых, как уверяют сельхозпроизводители, вынудит их повышать цены на продукцию. Эксперты расходятся во мнении, насколько подорожают продукты питания, если аграрии начнут платить НДС, но их оценки колеблются в диапазоне 10–20%.

В следующем году подорожает не только еда, но и алкоголь и сигареты. Министерство финансов твердо намерено повысить акцизы, но насколько - остается не ясным до принятия непредсказуемыми депутатами Рады нового Налогового кодекса.

Первоначально Минфин предлагал повысить акциз на ликероводочные изделия в 2 раза. В ассоциации «Укрводка» подсчитали, что при таком раскладе минимальная цена пол-литровой бутылки водки составит 90 грн, а трехзвездочного коньяка – 150 грн, что разорит честных производителей. Другие профильные ассоциации заявляли об аналогичных последствиях роста акцизов на сигареты, пиво и вино.

За счет предложенных изменений в законодательство Минфин рассчитывает увеличить поступления в госбюджет от акцизного налога, которые в 2015 году ожидаются на уровне 60 млрд грн. Но производители подакцизных товаров в один голос предупреждают - правительство не сможет реализовать задуманное. Повышение налогов приведет к падению производства, по крайней мере, легального, потому как дешевый, хоть и контрафактный товар, скорее всего, останется затребованным на прежнем уровне.

Почем земля

В правительстве говорят, что 2016 год Украина должна посвятить решению важнейшего для развития экономики вопроса – быть или не быть рынку сельскохозяйственной земли. В декабре президент подписал закон, продлевающий мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до начала 2017 года. Это снова дало украинским властям год отсрочки (юбилейный, 15-й год) для тягостных раздумий о рынке земли.

А подумать есть над чем, потому что более 6 млн га земли, которая принадлежит селянам, по сути, не включены в оборот. Экспертные оценки экономической выгоды от запуска рынка земли колеблются от нескольких миллиардов до сотен миллиардов гривен, потому что сложно прогнозировать, сколько селян захотят продать свою землю, получив соответствующую возможность, и по какой цене.

«Самое ужасное, что решение о том надо или не надо крестьянам продавать или отчуждать их имущество, принимают не сами крестьяне, а за них это решение пытаются принять политики», - отметил член правления Союза землеустроителей Украины, доктор экономических наук Андрей Мартын. Он также подчеркнул, что на сегодня около 15% населения являются собственниками земельных паев, которые получили в результате деления бывших колхозов, и эти люди полностью лишены возможности своей землей распоряжаться.

Государственное агентство по вопросам геодезии, картографии и кадастра уже подготовило законопроект «Об обороте сельскохозяйственных земель». По словам главы ведомства Максима Мартынюка, документ предполагает поэтапную отмену моратория. На первом этапе ведомство предлагает разрешить продажу государственных земель, и только после того, как сформируются рыночные цены, полностью открыть рынок. Законопроект проходит последние согласования с центральными органами исполнительной власти, однако Мартынюк сомневается, что его принятие пройдет легко.

«У меня нет оптимизма относительно того, что даже такая плавная модель внедрения рынка будет поддержана Верховной Радой. Законопроект достаточно сбалансирован, но, чтобы это понять, нужно его прочитать, а это сложнее, чем получить политические дивиденды», - сказал Мартынюк.

Какие бы интересы не преследовали народные депутаты, но к концу следующего года они должны определиться, как будет функционировать рынок земли, если он вообще будет.

Уходящий год был насыщенным и непростым для сельского хозяйства Украины. Произошедшие события заставили агропроизводителей выжать из предприятий и арендуемых земель максимум, чтобы остаться на плаву и поддержать экономику страны. Не менее интересным обещает быть и год наступающий. Развитие торговых отношений с ЕС поможет открыть доступ для наших производителей на новые рынки. Успех за рубежом будет зависеть от того, научился ли бизнес быстро приспосабливаться к правилам игры внутри страны, которые с завидной частотой диктуют им украинские власти и различные заинтересованные стороны.

Алина Зименко (УНИАН)