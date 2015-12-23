Налоговый комитет проголосовал против предложения Минфина изменить ставки акциза на табак

По словам участников заседания, комитет не поддержал ни предложение увеличить только адвалорную ставку (начисляется сегодня на сигареты дороже 16 грн), ни только специфическую ставку (начисляется на сигареты до 16 грн за пачку).

«Минфин предложил такую комбинацию ставок, при которой бюджет теряет гарантированные поступления так называемого минимального акциза», - комментирует экономист Валерий Воротин.​

Эксперт отмечает, что с 2008 года в Украине действует правило, что независимо от того сколько стоят сигареты, бюджет должен получить определенную сумму акциза.

«Сегодня – это как минимум 6 грн 8 коп. с каждой пачки. Минфин предложил отменить, по сути, это правило своим предложением. При его ставках – бюджет будет получать не гарантированный минимальный акциз, а в основном адвалорный акциз – который зависит от того, какую цену захотят поставить производители сигарет. Именно против такой неопределенности и проголосовали депутаты», - говорит Воротин.

На вечернем заседании Рады председатель комитета Нина Южанина заявила, что депутаты проголосовали против предложения Минфина.

«По результатам консультаций фракций принято решение индексировать на уровень до 40% специфическую ставку. Изменения на один процентный пункт адвалорной ставки будут рассмотрены уже в 2016 году при подготовке нового Налогового кодекса. А с 1 января будет запущен налоговый механизм по предотвращению продажи сигарет дешевле 17 гривень за пачку. Такой подход обеспечит 29 млрд грн акцизных поступлений, 9 млрд грн НДС и до 2 млрд грн розничного акциза», - сказала председатель комитета Нина Южанина.