Крымская "Массандра" готовит "ответ" на новые санкции США

Крымское предприятие «Массандра» готовит ответ на введение Минфином США новых санкций против России, передают "Новости Крыма".

Как заявила гендиректор предприятия Янина Павленко, «Массандра» ответит ростом объема производства. «Кто может пострадать от санкций, так это поклонники нашего знаменитого вина, которые живут в разных уголках мира. А для нас сегодня открыт огромнейший рынок России, мы работаем, мы развиваемся. Так что наш ответ на санкции – это увеличение объема производства», – сказала она.

Читайте такжеСША ввели новые санкции против РоссииПавленко подчеркнула, что «Массандра» – исконно российское предприятие. «В наступающем году знаменитейшим подвалам нашего предприятия, которые задумывались как главные винные подвалы Российской Империи, исполнится 122 года. И никакие санкции эту историю не перепишут», – добавила она.

В то же время начальник крымского управления делами президента России Олег Подолько («Массандра» находится в ведении управделами президента РФ) считает, что «санкции, разумеется, пользу не приносят», однако «повлиять на планы по работе предприятия не смогут».

США 22 декабря ужесточили санкции против 34 физических и юридических лиц за действия Российской Федерации в Украине, а также ввели новые. Под них попали «ПАО «Массандра», «Ялтинская киностудия», «Азовский ликероводочный завод», компания по производству шампанского «Новый свет», санаторий «Нижняя Ореанда», крымская компания «Универсал-авиа».

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года самопровозглашенные власти полуострова национализировали более 150 крымских предприятий как государственной, так и частной формы собственности.

В оккупированном Россией Крыму расположены 23 государственных предприятия, которые находятся в сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Среди них - производители вина «Массандра», «Магарач» и «Новый свет».