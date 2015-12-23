Вопрос табачных акцизов вызывает больше всего споров в госбюджете - Украинская аграрная ассоциация

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил замглавы "Украинской аграрной ассоциации", экономический эксперт Марьян Заблоцкий.

"По большинству вопросов был найден компромисс. Например, в аграрной отрасли, по которой до последнего велись споры. Комитет поддержал предложения Кабмина и частично представителей аграрного рынка, оставив фиксированный сельскохозяйственный налог. В то же время, отменяется специальный режим налогообложения для аграриев и возобновляется возмещение ПДВ", - отметил Заблоцкий, комментируя последнее заседание комитета, на котором присутствовали представители правительства и участники рынка.

По словам эксперта, больше всего непонимания вызывает вопрос акцизов на табачные изделия.

"Был достигнут компромисс по акцизам на алкоголь. А вот вопрос табачных акцизов - единственный, который глава комитета Южанина предложила выставить на рассмотрение парламента, - уточнил Заблоцкий. - Спор вызывает акциз в части адвалорной ставки (ставка в процентах к цене), которую предлагают поднять впервые за несколько лет. Это выгодно только одной группе участников рынка - производителям дешевых сигарет. Для бюджета это не выгодно, особенно если учесть, что сейчас на рынке происходят ценовые войны - табачные компании наперегонки снижают цены для увеличения продаж. Позиция Южаниной - оставить адвалорную ставку на прежнем уровне, Минфин против. Понятно, сколько можно получить налога с тысячи пачек сигарет по специфичной ставке - это конкретная сумма. А начисление процента от цены - это очень специфический сегмент. Повышение адвалорной ставки попросту сделает дешевые сигареты более привлекательными для производителей".

На вопрос, не угрожает ли отсутствие взаимопонимания между представителями Кабмина и профильного парламентского комитета по вопросу табачных акцизов принятию государственного бюджета на 2016 года, он сказал:

"Думаю, еще много вопросов будут обсуждаться. Но пока именно вопрос по акцизам на табачные изделия - единственный из обсуждаемых, который Южанина вынесла на рассмотрение парламента".

Напомним, вопрос акцизов на алкоголь и табачные изделия, обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы еще в пятницу, 18 декабря. Тогда предлагаемое Министерством финансов поднятие адвалорной ставки на табак также не нашло поддержки со стороны депутатов и экспертов.