Доля готовых пищевых продуктов в украинском экспорте составляет всего 6,4%

Доля готовых пищевых продуктов в украинском экспорте в январе-октябре 2015 года составила 6,4% против 5,8% в аналогичном периоде прошлого года, сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владислава Рутицкая на своей странице в Facebook.

«Есть положительная тенденция: в период с января по октябрь этого года возросла доля готовых пищевых продуктов в общем балансе экспорта. На них приходится уже 6,4% от всего украинского экспорта. Если мы возьмем аналогичный период прошлого года, то эта цифра составляет 5,8%, а в 2013 году - 5,5%», - написала она.

Рутицкая отметила, что в дальнейшем аграрный сектор продемонстрирует более высокие показатели.

«Ситуация будет развиваться в сторону увеличения экспорта украинских готовых продуктов питания. Перед нами открываются очень большие рынки Китая и ЕС. И уверена, что наши агропроизводители и экспортеры найдут там свою нишу», - отметила замминистра.

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Справка УНИАН. По последним данным Государственной службы статистики, в январе-октябре 2015 года экспорт товаров из Украины составил 31,342 млрд долл., а в аналогичном периоде прошлого года – 45,969 млрд долл. Объемы поставок готовой пищевой продукции за рубеж за 10 месяцев текущего года снизились до 2 млрд долл. с 2,67 млрд долл. годом ранее. Объем экспорта аграрной продукции, произведенной в Украине, за 10 месяцев текущего года составил 11,6 млрд долл. против 13,7 млрд долл. в январе-октябре 2014 года.