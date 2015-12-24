Россия с нового года будет уничтожать украинские и турецкие продукты

В России с 1 января продукция из Турции и Украины, незаконно попавшая на территорию страны, будет уничтожаться.

Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Любая продукция, не соответствующая требованиям, утилизируется, это происходило всегда. Никакой новеллы здесь нет", - сказала Попова.

Как именно будут уничтожаться товары, глава ведомства не уточнила.

"Этот вопрос сегодня определяется и решается, но неважно, каким образом она будет утилизирована - главное, чтобы она не поступала в страну", - сказала Попова.

Она уточнила, что изымать из магазинов украинские и турецкие товары, ввезенные до 1 января, не будут.

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Как сообщал УНИАН, 21 декабря премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что после вступления в действие экономической части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС Россия введет с 1 января 2016 года эмбарго в отношении продовольственных товаров из Украины. Под эмбарго РФ попали украинская сельхозпродукция, сырье и продовольствие.

1 декабря правительство РФ опубликовало перечень турецких продуктов, которые запрещено импортировать в Россию. В список попали овощи, фрукты, а также мясо птицы, соль и гвоздики.

28 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Турции. Причиной стал инцидент со сбитым у сирийско-турецкой границы российским военным самолетом Су-24.

29 июля Путин подписал указ об уничтожении санкционной продукции. Первая партия продуктов была уничтожена 6 августа.

Продуктовое эмбарго было введено в 2014 году в ответ на санкции стран Запада в связи с аннексией Крыма Россией и конфликтом на востоке Украины.

По данным аналитического центра при российском правительстве, эмбарго привело к резкому скачку цен и снижению качества продукции.