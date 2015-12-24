Основатель компании "Чумак": "В Европе человек настолько уверен в соцгарантиях, что теряет стремление двигаться вперед"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал основатель одного из крупнейших отечественных производителей продуктов питания - компании "Чумак" Карл Стурен.

Вспоминая о старте бизнеса в Украине, Карл Стурен отметил, что особого воровства на уровне обычных людей не было. По его мнению менталитет украинцев не самый сложный. "Украинцы трудолюбивы. Они довольно открыты, хотят изменений к лучшему. В европейских странах люди более избалованы. Там человек настолько уверен в социальных гарантиях, что теряет стремление двигаться вперед", - сказал бизнесмен.

Отвечая на вопрос о том заметны ли какие-то изменения для бизнеса за последние два года в Украине, Карл Стурен ответил, что "министр экономики Айварас Абромавичус пытается упростить правила для бизнеса. Были декларированы хорошие намерения, но…". "Вы вряд ли найдете много бизнесменов, которые скажут: да, супер, реформы пошли! К сожалению, этого нет. В Украине самая кардинальная проблема - это коррупция. И, как сказал посол США в прошлом году, пора перестать сваливать неудачи Украины на российские танки. Российские танки - это ужасно, но главная причина плохого состояния экономики Украины - все-таки коррупция", - отметил Карл Стурен.

Полный текст интервью Карла Стурена читайте в выпуске журнала "Новое время" 25 декабря.