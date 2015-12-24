Госдума РФ ради "здоровья нации" и бюджета задумалась о налоге на чипсы и колу

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Михеев внес на рассмотрение законопроект, которым предлагается ввести акцизы на вредную пищу - чипсы и газированную воду, передает ТАСС.

В случае принятия инициативы, 100-граммовая пачка чипсов может подорожать, как минимум, на 12 рублей, а стандартная двухлитровая бутылка газировки - на 30 рублей (1 доллар - примерно 70 рублей).

Читайте такжеВ Госдуме РФ предлагают ввести санкции против Coca-Cola, Visa, MasterCard и других гигантовВ тексте указаны отдельные характеристики газированных напитков и чипсов, превышение которых приведет к взиманию акциза. Исходя их них, законопроект, в случае принятия, коснется прежде всего зарубежных производителей газированной воды ("Кока-Кола", "Пепси"), но не российских - из-за несколько пониженного содержания сахара в отечественных напитках (например, "Байкал"). При этом Михеев обратил внимание, что предлагаемые ставки акциза меньше аналогичных, принятых (или предлагаемых к принятию) в европейских государствах.

Парламентарий сослался на опыт Дании, где обложили дополнительным налогом в €2,15 каждый килограмм масла, жирного мяса, пиццы и другой пищи быстрого приготовления и полуфабрикатов высокой степени готовности. Так называемый "налог на чипсы" существует в Венгрии, аналогичная налоговая политика проводится и в ряде иных государств Европы и Азии, добавил он.

"Введение таких сборов вызовет повышение цены на пачку чипсов или бутылку газировки, что поможет снизить их потребление. Ведь люди часто расценивают чипсы и лимонад как дешевое средство перекусить - пусть они увидят, что дешевле купить тарелку супа в столовой, это пойдет на пользу здоровью нации", - заявил Михеев.

Кроме того, он рассчитывает, что федеральный бюджет получит дополнительные доходы уже в 2016 году. "Речь может идти о больших суммах: Дания при введении вредных акцизов получила дополнительно 300 млн евро, Финляндия - 100 млн. А у нас население больше, соответственно, и объемы продаж различаются", - напомнил он.

"Нашему бюджету в кризис эти деньги нужны как воздух, ведь в бюджете на 2016 год мы уже сократили расходы на здравоохранение на 8%. Будет разумно и справедливо, если доходы от торговли вредной едой хотя бы покроют вред, нанесенный здоровью нации", - заключил депутат.