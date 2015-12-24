Россия запретила импорт украинской свинины

Запрет, в частности, предполагает эмбарго на ввоз живых свиней / Фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора.

Отмечается, что запрет предполагает эмбарго на ввоз живых свиней, их генетического материала, свинины и сырых свиных мясопродуктов, мяса от диких кабанов, рогокопытного и кожевенного, кишечного сырья, щетины, готовой продукции, содержащей в своем составе свинину, охотничьих трофеев, а также и всех видов кормов и кормовых добавок для свиней.

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Россельхознадзор назвал причиной запрета "ситуацию в Украине по африканской чуме свиней, которая свидетельствует о распространении вируса в дикой фауне, а также непредставление исчерпывающей информации относительно ситуации с АЧС на территории различных регионов Украины".

Как сообщал УНИАН, 21 декабря премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что после вступления в действие экономической части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС Россия введет с 1 января 2016 года эмбарго в отношении продовольственных товаров из Украины. Под эмбарго РФ попали украинская сельхозпродукция, сырье и продовольствие.