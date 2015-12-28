В Хмельницкой области аграрии перекрыли дороги, протестуя против налоговых изменений

На Хмельнитчине сегодня с 10:00 более тысячи аграриев перекрыли дороги, протестуя против налоговых изменений.

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы протеста, блокирование трасс ведется в Волочиском, Летичевском, Каменец-Подольском и Славутском районах на пересечении важных путей сообщения. Люди ходят по пешеходным переходам, а на обочинах выставлена сельскохозяйственная техника.

Таким образом Хмельницкая область присоединяется к Всеукраинской бессрочной забастовки, организованной представителями аграрного сектора.

Аграрии области требуют наложения вето президентом на принятый Верховной Радой законопроект №3688 с последующей его отменой в части ухудшения условий для аграрного сектора; создание рабочей группы из представителей власти и аграриев для наработкой изменений к налоговому кодексу в части налогообложения сельского хозяйства.

Блокирование трасс на Хмельнитчине продлится до 12:00.

Читайте такжеНалоговая реформа: аграриям хотят отменить льготы

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в рамках налоговой реформы предлагало отменить НДС-льготы для всех сельскохозяйственных производителей и повысить акцизы на ликеро-водочные изделия, пиво и вина.

Аграрии и Минагропрод неоднократно выступали с критикой инициативы относительно отмены спецрежима ранее 2018 года, подчеркивая, что налоговые изменения будут слишком резкими и приведут к упадку животноводства.

Читайте такжеАграрии под Верховной радой требуют остановить экономический геноцид украинцев

24 декабря ВРУ приняла законопроект №3688 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который является компромиссом между предложениями правительства и парламента относительно налоговых изменений, в частности, в вопросе акцизов, налогообложения аграриев и администрирования НДС.