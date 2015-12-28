В Херсоне аграрии, протестующие против изменений в Налогового кодекса, перекрыли трассу

В Херсоне сегодня утром аграрии перекрыли движение по трассе возле Антоновского моста через Днепр, протестуя против новой налоговой системы и требуя ветирования изменений в закон президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, херсонские аграрии и фермеры, недовольные принятыми Верховной Радой изменениями в Налогового кодекса, собрались на акцию протеста у въезда на автомобильный мост через Днепр со стороны Цюрупинска.

Примерно в 10:10, после небольшого митинга, аграрии перекрыли трассу М14 Одесса-Николаев-Херсон-Новоазовск. В акции принимают участие около 150 человек. Люди ходят колонной по пешеходному переходу с национальными флагами Украины и плакатами. На плакатах написано: "Крестьяне - это Украина!", "Яценюк, не грабь село!", "Правительство в отставку", "Нет села – не будет города", "Все правительство в АТО", "Так жить невозможно!", "Руки прочь от крестьян" и другие.

По договоренности с правоохранителями, протестанты перекрывают трассу циклично (на час, с перерывом в 15 минут), для этого они пригнали тракторы и Камазы.

Вместе с протестующими в мероприятии принимают участие председатель ассоциации фермеров Херсонской области, руководитель фермерского хозяйства «Куринь» Николай Халупенко и руководитель фермерского хозяйства "Аделаида" Сергей Рыбалко, а также депутаты местных сельских советов.

"Мы не можем принять те условия, которые нам сегодня навязывает государство. Первое - это НДС: обещают, что его будут компенсировать, но при этом сделали два списка, один для черных, другой для белых. По первому возмещаться автоматически, а все остальные - непонятно как. Мы понимаем, что такое возмещение даст возможность для откатов нашим чиновникам, и это позволит трейдерам получать сверхприбыль. А люди, которые работают непосредственно на земле, ничего от этого не получат", - заявил в комментарии УНИАН Рыбалко.

По его словам, аграрии требуют от президента, чтобы он ветировал этот закон, и планируют продолжать акции пока этого не произойдет.

Председатель ассоциации фермеров Херсонской области Халупенко также подтвердил, что участники акции готовы к бессрочным протестам.

"Фермеры, которые здесь собрались, готовы отдать абсолютно все заработанные средства, если бы были гарантии, что все деньги пойдут на дороги, детские сады, пенсионеров. А вывести опять наши деньги в офшоры мы не дадим. У аграриев сейчас и так много проблем, и загонять нас в такие условия, которые предлагает Киев, - это недопустимо", - отметил Халупенко.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в рамках налоговой реформы предлагает отменить НДС-льготы для всех сельскохозяйственных производителей и повысить акцизы на ликеро-водочные изделия, пиво и вина.

Аграрии и Минагропрод неоднократно выступали с критикой инициативы относительно отмены спецрежима ранее 2018 года, подчеркивая, что налоговые изменения будут слишком резкими и приведут к упадку животноводства.

24 декабря ВРУ приняла законопроект №3688 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который является компромиссом между предложениями правительства и парламента относительно налоговых изменений, в частности, в вопросе акцизов, налогообложения аграриев и администрирования НДС.

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Распределение налога решено представить в следующих пропорциях: для производителей зерновых и технических культур пропорция составит 15% на спецсчета (для дальнейшего использования по усмотрению предприятия) и 85% в бюджет, для производителей животноводческой и молочной продукции – 80% на спецсчета и 20% в бюджет, для производителей другой продукции пропорция составит 50% на 50%. Ранее предлагали установить такую пропорцию для всех агропредприятий: 75% и 25% на спецсчета предприятий.