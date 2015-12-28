Аграрии Черниговщины в знак протеста против налоговых изменений перекрывали трассу Чернигов-Киев.

Как сообщили УНИАН в управлении превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Черниговской области, сегодня в селе Коптях участники акции с 11.00 до 13:30 непрерывно двигались по пешеходному переходу, не пропуская транспорт в направлении столицы. Исключение они делали для автомобилей "скорой", пожарных, автобусов с детьми и автобусов международного сообщения.

"Сейчас движение транспорта восстановлено", - сообщили в полиции.

В управлении также отметили, что перекрытие дороги возле города состоялся митинг с участием около 1 тысячи жителей области. Во время митинга участники объявили, что акция протеста является бессрочной и будет продолжаться.

Как сообщили корреспонденту УНИАН участники общественной инициативы "Сельхозпроизводители Украины – за отмены изменений в Налоговый кодекс", главное требование акции – отменить несправедливые налоговые решения правительства.

Участники акции требуют, чтобы президент ветировал изменения в Налоговый кодекс, предложенные правительством и проголосованы Верховной Радой.

По мнению участников акции, отмена спецрежима обнулит конкурентные преимущества отечественного агросектора. По предварительным подсчетам организаторов акции, аграрии потеряют около 30 миллиардов гривен оборотных средств. Отмена спецрежима и введение других налоговых правил уменьшает инвестиционную привлекательность АПК на треть.

Будет сокращено 10% сотрудников сферы, а это в целом около 100 тысяч человек. Фонд зарплаты в отрасли снизится на 1,5 миллиарда гривен, что соответственно уменьшит и налоговые поступления.

"Если налоговые изменения примут, в 2016 году отрасль упадет на 10-12%. Ожидается колоссальный спад в животноводстве – до 15%, в растениеводстве – 5-7%", - говорит один из инициаторов общественной инициативы народный депутат Украины Валерий Давиденко.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в рамках налоговой реформы предлагает отменить НДС-льготы для всех сельскохозяйственных производителей и повысить акцизы на ликеро-водочные изделия, пиво и вина.

Аграрии и Минагропрод неоднократно выступали с критикой инициативы относительно отмены спецрежима ранее 2018 года, подчеркивая, что налоговые изменения будут слишком резкими и приведут к упадку животноводства.

24 декабря ВРУ приняла законопроект №3688 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который является компромиссом между предложениями правительства и парламента относительно налоговых изменений, в частности, в вопросе акцизов, налогообложения аграриев и администрирования НДС.

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Распределение налога решено представить в следующих пропорциях: для производителей зерновых и технических культур пропорция составит 15% на спецсчета (для дальнейшего использования по усмотрению предприятия) и 85% в бюджет, для производителей животноводческой и молочной продукции – 80% на спецсчета и 20% в бюджет, для производителей другой продукции пропорция составит 50% на 50%. Ранее предлагали установить такую пропорцию для всех агропредприятий: 75% и 25% на спецсчета предприятий.