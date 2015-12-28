Минагропром хочет провести повторный конкурс на должность директора "Артемсоли"

Конкурсная комиссия при Министерстве аграрной политики и продовольствия решила провести повторный конкурс на должность директора государственного соледобывающего предприятия "Артемсоль", потому что ни один из кандидатов не набрал необходимых голосов членов комиссии, чтобы стать победителем, сообщила пресс-служба Минагропрода.

"Ни один из кандидатов, защищавших конкурсные предложения, не набрал достаточного количества голосов членов комиссии, чтобы стать победителем. Поэтому конкурс будет объявлен повторно", – говорится в сообщении. Дата начала нового конкурса пока не сообщается.

В пресс-службе отметили, что комиссия получила 18 заявлений от желающих принять участие в конкурсе и допустила к нему 17 человек. К дальнейшему участию в конкурсе один кандидат был не допущен, потому что не подал справку об отсутствии судимости, еще два отказались от участия по собственному желанию.

Читайте такжеПотеряв российский рынок, Украина втрое увеличила поставки соли в ЕС

Как сообщал УНИАН, Минагропрод объявил о начале конкурса на замещение должности директора "Артемсоли" 20 ноября. Это уже второй в 2015 году подобный конкурс. В сентябре, когда проводился первый конкурс, комиссия также не смогла определить победителя.

2 декабря Кабинет министров назначил Владимира Долю исполняющим обязанности директора "Артемсоли". По информации из общедоступных источников, ранее Доля возглавлял государственное предприятие «Уголь Украины», а также был советником министра энергетики и угольной промышленности. На новой должности Доля сменил Андрея Журавлева, который был уволен 26 октября.

Читайте такжеКабмин просит Раду разрешить приватизацию "Укрспирта", "Артемсоли" и еще 372 предприятий

Справка УНИАН. Госпредприятие "Артемсоль" - крупнейший производитель поваренной соли в Центральной и Восточной Европе. Предприятие основано в 1881 году. Производственная мощность "Артемсоли" составляет 7 миллионов тонн в год. Численность сотрудников – более 3 тысяч человек. Продукция предприятия экспортируется в 22 страны. На рынке соли в Украине доля предприятия составляет 90%. В январе-сентябре 2015 года "Артемсоль" сократила производство соли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,4 миллиона тонн.