Эксперты прогнозируют урожай озимых на уровне 20 миллионов тонн

Эксперты прогнозируют рекордно низкий урожай озимых зерновых в 2016 году на уровне около 20 миллионов тонн, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" со ссылкой на ведущего эксперта зернового рынка Елизавету Малышко.

"Украина может собрать около 20 миллионов тонн озимых зерновых в 2016 году", - говорится в сообщении.

По мнению эксперта, аномально теплые погодные условия первой половины зимы могут негативно отразиться на валовом сборе озимых.

"С одной стороны, такие условия благоприятны для зерновых, поскольку отсутствуют морозы. С другой стороны, в результате теплой зимы растения теряют свою закалку. Таким образом, растет риск повреждения посевов в случае наступления нормальной зимней погоды при полном отсутствии снега", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, в 2015 году аграрии засеяли озимыми рекордно малые площади.

"По-прежнему сев под урожай 2016 года остается самым низким за предыдущее десятилетие. Аналогичная ситуация складывается и с ячменем, площади под которым рекордно низкие за последние 8 сезонов", - говорится в сообщении.

По данным агентства, посевная площадь под озимые зерновые культуры сократилась на 860 тысяч га - до 7,1 миллиона га, в частности под озимую пшеницу – до 6 миллионов га, озимую рожь – до 145 тысяч га, озимый ячмень – до 983 тысяч га.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году украинские аграрии собрали 61,1 млн тонн зерновых.

По данным Госстата, под урожай озимых культур и зеленый корм в 2015 году Украина засеяла 9 миллионов га, что на 7,3% больше, чем под урожай 2014 года.