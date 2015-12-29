Аграрии вновь перекрывают трассу Киев-Чернигов в знак протеста против изменений в Налоговый кодекс

Как сообщили УНИАН в управлении превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции (ГУ НП) в Черниговской области, акция началась в 11.00 и ориентировочно продлится до 14.00.

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Правоохранители предупреждают об осложнении движения автотранспорта на этом участке дороги из-за того, что люди будут постоянно перемещаться по пешеходному переходу, что не запрещено законом.

Также сотрудники отдела безопасности дорожного движения управления превентивной деятельности ГУНП в Черниговской области обратились к водителям, планирующим поездки, заблаговременно выбирать маршруты движения, что бы беспрепятственно разрешили движение транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, второй день в Украине аграрии проводят акции по перекрытию дорог, требуя, чтобы президент ветировал изменения в Налоговый кодекс, предложенные правительством и проголосованные Верховной Радой.

По мнению черниговских участников акции, отмена спецрежима обнулит конкурентные преимущества отечественного агросектора. По предварительным подсчетам организаторов акции, аграрии потеряют около 30 млрд грн оборотных средств. Отмена спецрежима и введение других налоговых правил уменьшает инвестиционную привлекательность АПК на треть. Будет сокращено 10% сотрудников сферы, а это в целом около 100 тыс. человек. Фонд зарплаты в отрасли снизится на 1,5 млрд грн, что соответственно уменьшит и налоговые поступления.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в рамках налоговой реформы предлагает отменить НДС-льготы для всех сельскохозяйственных производителей и повысить акцизы на ликеро-водочные изделия, пиво и вина.

Аграрии и Минагропрод неоднократно выступали с критикой инициативы относительно отмены спецрежима ранее 2018 года, подчеркивая, что налоговые изменения будут слишком резкими и приведут к упадку животноводства.

24 декабря ВРУ приняла законопроект №3688 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который является компромиссом между предложениями правительства и парламента относительно налоговых изменений, в частности, в вопросе акцизов, налогообложения аграриев и администрирования НДС.