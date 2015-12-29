Еврокомиссия предоставила 10 украинским производителям "молочки" доступ на рынок ЕС

Европейская комиссия предоставила 10 украинским производителям молочной продукции доступ на рынок ЕС с 10 января 2016 года, сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владислава Рутицкая.

«Европейская Комиссия опубликовала решение о включении наших компаний по производству молока и переработке молочных продуктов в официальный список утвержденных экспортеров в ЕС. Разрешение вступает в силу 10 января 2016 года», - написала она.

Согласно опубликованному списку, в число получивших разрешение на экспорт «молочки» в Евросоюз вошли подразделения компании «Молочный альянс» (Яготинский маслозавод и Золотоношский маслодельный комбинат), «Лакталис» («Лакталис-Николаев» и «Молочный дом»), «Милкиленд» (Недригайловский сырцех и Роменский молочный комбинат предприятия «Рось», «Менский сыр» предприятия «Прометей»), компания «Люстдорф», Львовский хладокомбинат и «Гадячсыр».

Вместе с тем, Минагропрод опубликовал другой список предприятий, которые получили доступ на европейский рынок. Вместо Львовского хладокомбината в нем значится Житомирский маслозавод.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года офис ветеринарной медицины и пищевых продуктов при Европейской комиссии обнародовал финальный отчет миссии инспекторов, проверявших качество молочной продукции украинских производителей осенью прошлого года. Предварительное разрешение на экспорт 10 украинских производителей молочных продуктов получили в начале декабря.

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Украина просит ЕС увеличить квоты на экспорт и предоставить больше возможностей нашим производителям для вхождения на европейский рынок. Среди основных факторов, сдерживающих экспорт украинской «молочки» в ЕС, эксперты называют низкое качество сырья и высокую цену. Открытие новых направлений поставок поможет компенсировать потерю российского рынка сбыта, куда осуществлялось до 90% украинского экспорта молочной продукции.