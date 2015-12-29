МинАПК предупредило об уголовной ответственности продавцов коллекции "Массандры"

Так советник министра аграрной политики и продовольствия Украины Александр Лиев прокомментировал решение оккупационной администрации «Массандры» о продаже 13 тысяч бутылок коллекционных вин.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

«Предупреждаем сотрудников предприятия об уголовной ответственности, предусмотренной за незаконные распродажи национального достояния Украины, которым является винная коллекция «Массандры». Речь идет, в том числе, о применении международных санкций», - сообщил Лиев.

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Также он предостерегает возможных покупателей вин из коллекции «Массандры». «Предупреждаем всех, кто собирается участвовать в распродаже. Подобные действия будут квалифицированы согласно украинскому и международному законодательству. Мы уверены, что уважаемые международные и российские коллекционеры отдают себе отчет в том, что рискуют попасть под действия международных санкций за незаконные экономические действия в аннексированном РФ в Крыму. Украина вместе с партнерами из ЕС и США имеет широкие возможности отслеживать подобные аукционы и формировать на основе их результатов уточнены санкционные списки», - подчеркнул Александр Лиев.

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«Уверен, что наши предупреждения значительно снизят спрос на награбленное и позволят Украине сохранить уникальную коллекцию вин, а честным коллекционерам сохранить свое лицо», - подчеркнул Александр Лиев.