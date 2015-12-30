Зеркальные санкции в ответ на эмбарго РФ сбалансируют торговую политику Украины - Минагропрод

Зеркальные санкции, которые Украина введет в ответ на российское эмбарго в отношении продовольствия из Украины, сбалансирует торговую политику нашей страны, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Алексея Павленко.

«Объем аграрного экспорта, на который РФ собирается ввести эмбарго, за 10 месяцев 2015 составил 116,4 млн долл. США, или 1% в общем экспорте аграрной продукции. В то же время общий объем аграрного импорта в Украину из РФ, который подпадает под зеркальный запрет, за 10 месяцев этого года составил 118,8 млн долл. США. Таким образом Украина компенсирует экспортные потери за счет импортных ограничений», - цитирует Павленко пресс-служба.

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Министр отметил, что большинство импортируемых в Украину из РФ товаров производится транснациональными компаниями, производственные объекты которых распространены по всему миру, в том числе и в Европе. Павленко считает, что двустороннее эмбарго будет стимулировать перенос их производственных мощностей на территорию Украины.

Согласно сообщению, основными товарными группами, которые подпадут под зеркальные меры Украины, являются экстракты, эссенции и растворимый кофе (занимают 22% импорта сельхозпродукции из РФ), сигареты с фильтром (18%), жевательная резинка, пищевые добавки (9%), шоколадные батончики и другие шоколадные изделия (9%), чай (5%), кофе жареный (5%), корма для животных (2%).

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины по ранее озвученному предложению Министерства экономического развития и торговли Украины вводит импортные пошлины на российские товары, а также запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование. Запреты будут введены в рамках ответных мер на возможное введение РФ торгового эмбарго против Украины.

29 декабря Минэкономразвития предложило ввести импортные пошлины на российские товары со 2 января 2016 года, а также полностью запретить импорт мяса, рыбы, круп, зерна, хлебобулочных изделий, водки, пива, сигарет, кондитерских изделий, кормов, ряда химикатов и железнодорожного оборудования российского производства в Украину с 10 января 2016 года.

Полный перечень товаров, потенциально запрещенных к ввозу в Украину, опубликован на сайте Минэкономразвития и включает более 30 позиций.

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16 декабря 2015 года президент РФ подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины», а 25 декабря Совет федерации РФ одобрил одноименный федеральный закон. Ожидаемая дата приостановления Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли (СНГ) в отношении Украины - 1 января 2016 года.

Жесткие торговые меры в отношении Украины были анонсированы Российской Федерацией в ответ на стремление нашей страны не откладывать введение Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение заработает в полном объеме также с 1 января 2016 года.