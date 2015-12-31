Фермеры Львовской области перекрыли международную трассу, протестуя против изменений в Налоговый кодекс

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом около 60 фермеров присоединились к всеукраинской акции аграриев, направленной против изменений в Налоговый кодекс. Они в течение часа ходили по пешеходному переходу, мешая проезду транспорта, озвучивая при этом свои требования. Участники акции пропускали только автомобили скорой помощи и других экстренных служб.

На акцию протеста аграрии привезли свои тракторы и другую сельскохозяйственную технику и предупредили: в случае, если к ним не прислушаются, будут прибегать к новым акциям.

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В пресс-службе Национальной полиции во Львовской области сообщили, что нарушений общественного порядка во время акции фермеров зафиксировано не было.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря утром аграрии в Херсоне перекрыли движение по трассе возле Антоновского моста через Днепр, протестуя против новой налоговой системы и требуя ветирования изменений в закон президентом. Аграрии требуют от президента, чтобы он ветировал этот закон, и планируют продолжать акции пока этого не произойдет.

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Справка УНИАН. Министерство финансов Украины в рамках налоговой реформы предлагало отменить НДС-льготы для всех сельскохозяйственных производителей и повысить акцизы на ликероводочные изделия, пиво и вина.

Аграрии и Минагропрод неоднократно выступали с критикой инициативы по отмене спецрежима ранее 2018 года, отмечая, что налоговые изменения будут слишком резкими и приведут к упадку животноводства.

24 декабря ВРУ приняла законопроект №3688 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который является компромиссом между предложениями правительства и парламента по налоговым изменениям, в частности, в вопросе акцизов, налогообложения аграриев и администрирования НДС.