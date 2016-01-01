Россия ввела запрет на импорт овощей и фруктов из Турции

По мнению членов правительства обеих стран, эти меры скажутся на экономике России и Турции, передает РИА Новости.

"Однако другого выхода российские власти не видят и вести диалог с нынешним руководством Турции более не собираются", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия с нового года будет уничтожать украинские и турецкие продуктыНапомним, 28 декабря Кремль расширил санкции против Турции - вводятся новые ограничения против организаций, контролируемых турецкими гражданами, а не только фирм под юрисдикцией Турции.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Путин ввел санкции против Турции «в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов РФ».

В частности, вводится запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов товаров из Турции. Кроме того, вводится запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории РФ.

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Также Путин ввел запрет для работодателей, заказчиков работ (услуг), не включенных в перечень, определяемый правительством РФ, на привлечение с 1 января 2016 года для осуществления трудовой деятельности, выполнения работ (оказания услуг) работников из числа граждан Турции, не состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с указанными работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 года.