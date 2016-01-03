Более 30 украинских предприятий будут поставлять в Молдову мясо и молочные продукты
Украинские производители будут поставлять продукцию животного происхождения на рынок Молдовы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.
"35 украинских предприятий, выпускающих продукцию животного происхождения, получили возможность экспортировать свою продукцию в Республику Молдова. Такой вывод совместной проверки украинских производителей, которую проводило Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова совместно с нашими специалистами", - отметил он.
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Как стало известно, разрешения получили 19 предприятий-производителей молочной продукции, 11 производителей мясных продуктов, 3 - рыбных и 2 – яиц и яичных продуктов.
"В 2015 году только 3 предприятия имели доступ к рынку Молдовы. Такая динамика открывает широкие перспективы сотрудничества между странами в агросекторе в будущем", - подчеркнул Павленко.
Новый год начинается с хороших новостей - украинские производители будут поставлять продукцию на рынок Молдовы!35 украинских п...Опубликовано Алексей Павленко3 января 2016 г.
Напомним, 29 декабря Европейская комиссия предоставила 10 украинским производителям молочной продукции доступ на рынок ЕС с 10 января 2016 года.
Согласно опубликованному списку, в число тех, кто получил разрешение на экспорт «молочки» в Евросоюз, вошли подразделения компании «Молочный альянс» (Яготинский маслозавод и Золотоношский маслодельный комбинат), «Лакталис» («Лакталис-Николаев» и «Молочный дом»), «Милкиленд» (Недригайловский сырцех и Роменский молочный комбинат предприятия «Рось», «Менский сыр» предприятия «Прометей»), компания «Люстдорф», Львовский хладокомбинат и «Гадячсыр».