Более 30 украинских предприятий будут поставлять в Молдову мясо и молочные продукты

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

"35 украинских предприятий, выпускающих продукцию животного происхождения, получили возможность экспортировать свою продукцию в Республику Молдова. Такой вывод совместной проверки украинских производителей, которую проводило Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова совместно с нашими специалистами", - отметил он.

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Как стало известно, разрешения получили 19 предприятий-производителей молочной продукции, 11 производителей мясных продуктов, 3 - рыбных и 2 – яиц и яичных продуктов.

"В 2015 году только 3 предприятия имели доступ к рынку Молдовы. Такая динамика открывает широкие перспективы сотрудничества между странами в агросекторе в будущем", - подчеркнул Павленко.

Новый год начинается с хороших новостей - украинские производители будут поставлять продукцию на рынок Молдовы!35 украинских п... Опубликовано Алексей Павленко3 января 2016 г.

Напомним, 29 декабря Европейская комиссия предоставила 10 украинским производителям молочной продукции доступ на рынок ЕС с 10 января 2016 года.

Согласно опубликованному списку, в число тех, кто получил разрешение на экспорт «молочки» в Евросоюз, вошли подразделения компании «Молочный альянс» (Яготинский маслозавод и Золотоношский маслодельный комбинат), «Лакталис» («Лакталис-Николаев» и «Молочный дом»), «Милкиленд» (Недригайловский сырцех и Роменский молочный комбинат предприятия «Рось», «Менский сыр» предприятия «Прометей»), компания «Люстдорф», Львовский хладокомбинат и «Гадячсыр».