Эмбарго Москвы не помешало: странам ЕС удалось нарастить товарооборот с РФ - СМИ

Об этом сообщает ZN.UA в рамках проекта "Похищение Европы", где были проанализированы отношения стран ЕС с Россией и их взаимная зависимость.

Согласно данным российской Федеральной таможенной службы, в прошлом году увеличить товарооборот с РФ смогли семь стран Евросоюза: Бельгия (+ 8,8%), Дания (+ 23,2%), Латвия (+ 18,2%), Румыния (+ 0,2%) , Словения (+ 2,5%), Хорватия (+ 12,4%) и Эстония (+ 10,6%). Правда, только троим из них удалось увеличить собственный экспорт в Россию, а именно: Румынии - на 8%, Хорватии - на 7,5%, Эстонии - на 104,8%.

В плюсе по экспорту и Кипр - на 2,1%, но у него на 68,3% упал российский импорт, поэтому общий товарооборот с РФ в 2014 году снизился на 66,8% по сравнению с 2013-м.

Европейские государства продают в Россию, главным образом, машины и оборудование, химическую продукцию, средства наземного транспорта, ядерные реакторы и котлы, фармацевтическую продукцию, сельскохозяйственные и продовольственные товары, одежду и обувь, то есть в основном товары с высокой добавленной стоимостью.

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В то же время львиную долю российского экспорта в подавляющее большинство европейских стран занимают энергоносители и другая сырьевая продукция.

С другой стороны, в 2015 году торговля с Россией просела практически у всех членов Евросоюза. За десять месяцев только у Болгарии вырос взаимный товарооборот с РФ, да и то за счет увеличения российского импорта, а не собственного экспорта в Россию.

Но если разобраться, то экспорт в Россию упал даже у тех стран, которые не конфликтуют с Кремлем и не вводят никаких санкций. У Китая, главного торгового партнера РФ, за десять месяцев текущего года продажи в России упали на 32,4%, у Республики Корея - на 50,7%, с Турцией (до ноябрьского инцидента со сбитым турками российским самолетом торговых ограничений между двумя странами не было) - на 37,9%, Таиландом - на 34,5%, Бразилией (с которой РФ собиралась завозить продукты вместо запрещенных европейских) - на 20%.

Более того, товарооборот с Россией в 2015 году сократился даже у Беларуси, Казахстана и Армении, которые имеют свободный доступ к российскому рынку в рамках Евразийского союза.

Таким образом, вполне очевидно, что санкции против РФ и российское эмбарго не стали главной причиной падения экспорта в Россию для большинства стран. Как бы не пыталась сместить акценты российская пропаганда, но основными факторами, вызывающими значительное обнищание товарных потоков в РФ, стали снижение покупательной способности россиян, значительная девальвация рубля, болезненное для российского бюджета падение мировых цен на нефть и нереформированность российской экономики.