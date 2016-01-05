Торговый представитель Украины оценила убытки от падения экспорта в РФ

Об этом заявила торговый представитель Украины Наталия Микольская, передает "Европейская правда".

При этом цифра в $600 млн является максимальной.

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"Предварительная оценка уменьшения объемов экспорта – максимально 600 миллионов долларов", - отметила она.

"Но если учесть динамику падения экспорта в 2015 году (среди прочего и из-за вводимых РФ ограничений в отношении отдельных товаров), то мы говорим примерно о 450 миллионах долларов", - пояснила Микольская.

Напомним, Россия запретила с 1 января 2016 года ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Украина.

Кроме того, с 1 января прекращено действие зоны свободной торговли с РФ, по условиям которой украинские товары поступали на территорию России по нулевой ставке таможенного тарифа. С нового года тариф для украинских товаров будет в среднем 6%.