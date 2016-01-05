ЗСТ с Евросоюзом не помешает развитию украинского бизнеса - глава Минагропрода

Зона свободной торговли с Европейским Союзом, которая вступила в действие с 1 января 2016 года, предполагает адаптационный период для украинского бизнеса и не станет препятствием для его развития, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Алексея Павленко.

"Введение зоны свободной торговли между Украиной и ЕС не станет препятствием для развития украинского бизнеса. В течение первого года действия ЗСТ лишь небольшая часть пошлин будет отменена со стороны Украины, поэтому отечественные предприниматели будут иметь время, чтобы адаптироваться к новым условиям и переориентировать производство", - говорится в сообщении.

По словам министра, рынок ЕС выдвигает строгие требования к стандартам качества импортной продукции, но Украина уже получила разрешение на экспорт многих видов товаров.

"На данном этапе Украина получила разрешение на экспорт в ЕС большинства из основных позиций продукции животного происхождения, среди которых: мясо птицы, рыба, мясопродукты, яйца и мед. Буквально на прошлой неделе Еврокомиссия утвердила перечень 10 отечественных предприятий, которым разрешено экспортировать молоко и молочные продукты в Европу. Это означает, что качество нашей продукции аналогичное европейской", - цитирует Павленко пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, в декабре Европейская комиссия предоставила 10 украинским производителям молочной продукции доступ на рынок ЕС с 10 января 2016 года.

Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом в полном объеме вступило в силу с 1 января 2016 года. Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке ведения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

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Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить введение в действие соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона ввела продовольственное эмбарго в отношении Украины и прекратила действие зоны свободной торговли с нашей страной. Также остановлен транзит украинских товаров по территории РФ.