Россия переходит на иранскую "молочку": поставки начнутся уже в январе

Иран начнет экспортировать молочные продукты в Россию с 20 января 2016 года, заявил агентству Fars глава сельскохозяйственного комитета торгово-промышленной палаты Тегерана Каве Заркаран, передает ПРАЙМ.

Как сообщил Заркаран, четыре иранских молочных завода получили лицензию на экспорт своей продукции в РФ после инспекции, проведенной представителем службы по ветеринарному надзору РФ.

Напомним, Россия в ответ на санкции Запада прекратила импорт продовольствия из Европы, и на повестке дня стоит вопрос о закупках необходимой продукции в других странах.

Читайте такжеУкраина ввела зеркальные санкции в ответ на российское торговое эмбаргоЗаркаран подчеркнул, что общий объем экспорта иранской молочной продукции в настоящее время составляет 670 миллионов долларов, отметив, что, если данный вид продукции завоюет часть российского рынка, объем экспорта превысит один миллиард долларов.

Ранее на внешние рынки Ираном поставлялась, в основном, такая молочная продукция, как пастеризованное молоко, маст, дуг (традиционные в Иране виды кисломолочной продукции), сыры. Перечисленная продукция экспортировалась в соседние страны, в первую очередь, Ирак, Арабские Эмираты, Кувейт и Афганистан.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2016 года вступило в силу соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом в части создания зоны свободной торговли. В ответ на это Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной.

С 1 января 2016 года РФ ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территорию РФ страной происхождения/отправления которых, является Украина. Данные запреты действуют в отношении указанных товаров из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Беларусь и Казахстан отказались следовать действиям России в отношении Украины.

Украина с 10 января вводит контрмеры в отношении России - импортные пошлины на российские товары, а также запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование из РФ. Украина также обратилась в ВТО по поводу нарушения РФ международных торговых правил.