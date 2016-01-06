ЕС и ЕБРР запустили в Украине программу поддержки малых и средних сельхозпредприятий

Европейский Союз и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начали в Украине программу поддержки малых и средних сельскохозяйственных производителей, которая реализуется в странах, вступивших в глубокую и всеохватывающую зону свободной торговли с ЕС, сообщила пресс-служба ЕБРР.

В сообщении отмечается, что соглашение о ЗСТ между Украиной и ЕС вступило в силу 1 января 2016 года. В рамках программы поддержки украинских малых и средних предприятий ЕБРР и ЕС уже выделили кредит в 5 млн долл. для сельхозпроизводителя в Черкасской области.

«Последний проект в рамках этой совместной программы ЕС-ЕБРР и первый проект этого типа в Украине предусматривает предоставление кредита на 5 млн долл. предприятию «Кищенцы» - частному диверсифицированному производителю сельскохозяйственной продукции, расположенном в Черкасской области в центральной части Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, «Кищенцы» также получили гарантию покрытия первых расходов по кредиту.

Программа помощи направлена на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий (МСП), улучшение их доступа к финансированию, открытие новых возможностей для торговли, обеспечение соблюдения новых стандартов пищевой безопасности и качества, а также технических стандартов и требований к охране окружающей среды. В пресс-службе отметили, что полученные по программе средства помогут украинским МСП воспользоваться новыми возможностями, которые открывает зона свободной торговли с ЕС.

Как сообща УНИАН, соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом в полном объеме вступило в силу с 1 января 2016 года. Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке ведения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить введение в действие соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Однако ЗСТ Украина-ЕС вступила в силу в запланированный срок. Российская сторона ввела продовольственное эмбарго в отношении Украины и прекратила режим свободной торговли с нашей страной. Украина ввела аналогичные меры по отношению к России.

Транзит украинских товаров по территории РФ также остановлен.

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Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2016 года Банк взял обязательства о выделении около 11,9 млрд евро в рамках 357 проектов в стране.