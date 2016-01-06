Украина в 2015 году не использовала квоты на поставки в ЕС баранины, грибов и чеснока

Украинские экспортеры в 2015 году не использовали квоты на поставки в ЕС баранины, грибов, чеснока, сахарных сиропов, крахмала, отрубей, сахарной кукурузы и продукции из обработанного молока и масла, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Алексея Павленко.

«По многим позициям квоты даже не использовались. В перечне незаполненных квот – баранина, сахарные сиропы, крахмал, отруби, грибы, сахарная кукуруза, чеснок, продукция из обработанного молока и масла», - цитирует Павленко пресс-служба.

Согласно сообщению министра на его странице в Facebook, в список невостребованных квот также попали обработанная продукция из молочных сливок и зерновых, сигары и сигареты, а также продукты переработки солода и крахмала.

«Рекомендуем отечественным аграрным предприятиям обдумать возможности производства указанной продукции», - написал министр.

Пресс-служба министерства также сообщила, что по некоторым позициям квоты 2015 года исчерпаны полностью. В этот список попали мед, ячменная крупа и мука, обработанное зерно, зерновые злаки, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, овес. Также использована годовая квота на кукурузу и пшеницу, три квартальные квоты на мясо птицы и почти исчерпаны квоты по ячменю.

В министерстве отметили, что с 1 января 2016 года ставки ввозных пошлин для украинских товаров останутся на том же уровне, что и в 2015 году. С введением зоны свободной торговли между Украиной и ЕС механизм действия квот не изменится. По-прежнему использование тарифных квот будет происходить по двум алгоритмам. Для подавляющего большинства товаров квоты будут предоставляться по принципу «живой очереди» (первый пришел, первый обслуживаешься). Для ограниченного перечня товаров импортер из ЕС будет должен получить лицензии в соответствующих органах Евросоюза.

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Как сообщал УНИАН, соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом в полном объеме вступило в силу с 1 января 2016 года. Еще до полноценного запуска ЗСТ Украина просила ЕС увеличить квоты на экспорт и предоставить больше возможностей для импорта сельхозпродукции из нашей страны ввиду блокирования Россией поставок украинских товаров, которое началось в 2014 году.