Украинские аграрии найдут альтернативу российскому транзиту – глава Минагропрода

Украинские аграрии быстро найдут альтернативу поставкам продукции на экспорт через территорию России, транзит по которой запрещен для украинских товаров с 4 января, написал министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко на своей странице в Facebook.

"Нет сомнений, что в кратчайшие сроки мы найдем альтернативы российскому транзиту, поэтому своими действиями Москва не навредит никому, кроме себя", - написал глава Минагропрода.

Согласно сообщению, блокада транзита Россией может негативно повлиять на торговые операции Украины с Казахстаном, Азербайджаном, Арменией, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Экспорт аграрной продукции в эти страны составляет около 4% от общего экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

По словам министра, Украина имеет опыт и возможности для преодоления запрета на транзит, а российское продовольственное эмбарго, которое было введено с 1 января 2016 года, поспособствовало диверсификации экспортных направлений.

"Ограничение транзита через свою территорию - очередное свидетельство игнорирования Россией международных норм и принципов. Запрет РФ на транзит украинских грузов не только противоречит нормам ВТО (Всемирной торговой организации – УНИАН) и Договора о зоне свободной торговли между (странами – УНИАН) СНГ, но является очередным подтверждением агрессии Москвы в гибридной войне против Украины", - подчеркнул Павленко.

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Как сообщал УНИАН, 4 января Российская Федерация полностью остановила транзит товаров из Украины через свою территорию.

Ранее правительство РФ приняло решение ввести с 1 января 2016 года эмбарго в отношении продовольственных товаров из Украины. Кроме того, с 1 января прекращено действие зоны свободной торговли с РФ, по условиям которой украинские товары поступали на территорию России по нулевой ставке таможенного тарифа. С нового года тариф для украинских товаров составляет в среднем 6%. Украина предпринимает аналогичные ответные действия.

Жесткие торговые меры в отношении Украины были анонсированы Россией в ответ на стремление нашей страны не откладывать введение Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Соглашение заработало в полном объеме с 1 января 2016 года.

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Министерство инфраструктуры Украины разработало новый маршрут для транзитных грузоперевозок в обход Российской Федерации. 15 января из Ильичевска отправится демонстрационный рейс контейнерного поезда по маршруту Украина - Грузия - Азербайджан - Казахстан - Китай (через Каспийское и Черное моря).