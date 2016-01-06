Депутаты предлагают вернуть спецрежим взимания НДС с аграриев

Депутаты Верховной Рады зарегистрировали три законопроекта, предусматривающие возврат специального режима уплаты налога на добавленную стоимость для сельхозпроизводителей.

Соответствующие законопроекты были переданы на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, указывается на сайте парламента.

Законопроект №3748 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно специального режима налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей)" подал внефракционный депутат Сергей Мищенко. Законопроект №3749 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно специального режима налогообложения налогом на добавленную стоимость сельскохозяйственных предприятий" внесен депутатом Вадимом Нестеренко ("Блок Петра Порошенко"). Данные документы предлагают возвратить специальный режим уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) сельскохозяйственными предприятиями, который существовал до принятия Верховной Радой изменений в Налоговый кодекс в декабре 2015 года.

С 2011 года для аграриев действовал специальный режим уплаты НДС, суть которого заключалась в том, что сумма начисленного налогового обязательства не перечислялась сельскохозяйственными товаропроизводителями в государственный бюджет, а аккумулировалась на специальном счете налогоплательщика.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №3748, такой спецрежим должен был функционировать до 2018 года, а его отмена с 1 января 2016 года тормозит развитие отрасли.

Законопроект №3748-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отдельных вопросов налогообложения деятельности в сфере сельского хозяйства" подали депутаты Александра Кужель, Иван Кириленко и Вадим Ивченко (все являются членами ВО "Батькивщина"). Данный проект закона предусматривает возвращение действовавшего в 2015 году специального режима уплаты НДС сельхозпредприятиями и уменьшение размера налоговых ставок для сельхозпредприятий - плательщиков единого налога четвертой группы. А также предлагается сформировать единый реестр для возврата НДС экспортерам сельхозпродукции и внедрить его электронное администрирование. Принятые парламентом в конце прошлого года и подписанные президентом изменения в Налоговый кодекс включают поправку о том, что будут созданы два отдельных реестра компаний, которые претендуют на возмещение НДС.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 24 декабря приняла изменения в Налоговый кодекс, которые увеличили ставки единого налога с гектара для сельхозпроизводителей в 1,8 раза и установили годовой переходный период перед отменой специального режима взимания НДС. Вопрос отмены специального режима НДС, по которому аграрии не платили начисленный налог в бюджет, был одним из самых острых при обсуждении налоговых изменений. Льгота по НДС является одним из способов государственной поддержки аграрного сектора. Представители аграрных ассоциаций и бизнеса неоднократно заявляли, что согласятся на отмену спецрежима только в случае введения нормы о прозрачном возмещении НДС экспортерам по единому открытому списку и в хронологической последовательности. Однако одна из правок в принятом законопроекте предусматривает создание двух отдельных реестров компаний, претендующих на возмещение НДС.

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Глава Всеукраинского аграрного совета Андрей Дыкун на пресс-конференции в УНИАН 29 декабря заявил, что украинские аграрии просят президента Украины Петра Порошенко ветировать изменения в Налоговый кодекс, поскольку они содержат существенные коррупциогенные риски, связанные с процедурой возмещения НДС при экспорте.

Президент Украины Петр Порошенко 31 декабря 2015 года подписал закон №3688 о внесении изменений в Налоговый кодекс.