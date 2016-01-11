Украина увеличила экспорт сахара в Казахстан в 4 раза

Украинские сельхозпроизводители в январе-ноябре 2015 года увеличили экспорт сахара в Казахстан в 4 раза, до 7 миллионов долларов, написал на своей странице в Facebook министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

"Хорошие перспективы сотрудничества с Республикой Казахстан имеют предприятия сахарной отрасли. В частности, экспорт сахара за 11 месяцев 2015 года вырос почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года", – написал министр.

Павленко отметил, что общая сумма экспорта сельхозпродукции из Украины в Казахстан составила 224 миллиона долларов, а импорта – 9 миллионов долларов. Больше всего украинские аграрии экспортировали в Казахстан изделия из зерна и хлебных злаков (82 миллиона долларов), какао-бобы, продукты из них и шоколад (27 миллионов долларов), кондитерские изделия (18 миллионов долларов), мясо и субпродукты (20,6 миллиона долларов), сыры и йогурты (14 миллионов долларов). Также экспортируются в большом количестве спирт (8 миллионов долларов), маргарин (7 миллионов долларов), продукты переработки овощей и плодов (6,6 миллиона долларов), молоко сгущенное (6 миллионов долларов) и мыло (5,5 миллиона долларов).

Львиную долю импорта из Казахстана составляют табак и изделия из него (6,6 миллиона долларов), также импортируются рыба, ракообразные и моллюски (955 тысяч долларов), какао-бобы, продукты из них и шоколад (940 тысяч долларов).

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Как сообщал УНИАН, в декабре Казахстан открыл доступ на свой рынок для 10 украинских производителей мясных и молочных продуктов, после того как в июне отменил временные ограничения на ввоз мясо-молочной продукции для восьми украинских компаний, а в сентябре – еще для двух.

Казахстан ввел ограничения на ввоз украинской "молочки" вслед за Россией, которая в конце июля 2014 года полностью запретила поставки молочных продуктов из Украины.