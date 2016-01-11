Тарифы и девальвация: потребительские цены за два кризисных года выросли на 79%

Цены на потребительские товары за кризисные 2014-2015 годы выросли на 79% из-за девальвации гривни и повышения тарифов на коммунальные услуги.

Такое мнение высказала главный экономист компании Dragon Capital Елена Белан в комментарии, переданном УНИАН.

«За последние два кризисных года цены на потребительские товары повысились на 79% на фоне почти трехкратного повышения тарифов на коммунальные услуги (+173% в 2014-2015 годы), а также на фоне девальвации гривни с 8 грн/долл. на конец 2013 года до 24 грн/долл. на конец 2015 года», - отметила эксперт.

По оценкам Белан, четвертая часть роста цен за последние два года (20 п.п.) была обусловлена повышением жилищно-коммунальных тарифов, а остальные три четверти – преимущественно девальвацией национальной валюты. При этом падение цен на нефть смягчило негативное влияние слабой валюты на инфляцию незначительно.

«Поскольку гривня оставалась преимущественно стабильной с марта прошлого года, эффект от прошедшей девальвации валюты уже полностью материализовался в потребительских ценах и не должен создавать дополнительного давления на инфляцию», - считает Белан.

По словам эксперта, учитывая очередное запланированное повышение тарифов на коммунальные услуги, инфляция на конец 2016 года замедлится до 14% год к году благодаря эффекту базы сравнения, а также жесткой фискальной и денежно-кредитной политике.

«Этот прогноз основан на ожиданиях относительно стабильного валютного курса. Однако каждые 10% девальвации гривни будут оценочно добавлять 3 п.п. к показателю инфляции, полностью отразившись в ценах в течение 5-6 месяцев», - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) выросла до 43,3% по сравнению с инфляцией 24,9% в 2014 году и достигла максимального значения за последние 20 лет. Инфляция в декабре 2015 года по сравнению с ноябрем 2015 года замедлилась до 0,7% с 2%, зафиксированных месяцем ранее.

В 2014 году потребительские цены в Украине выросли на 24,9%.